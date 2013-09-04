Hunat Hatun'da Hüsn_ü Hat Günleri Başladı

Kayseri'de kültür ve sanata yeni bir canlılık kazandıran ve Hunat Hatun Kültür Merkezi olarak kapılarını sanat dünyasına açan tarihi bina, geleneksel sanatlar ve bu sanatlara gönül vermiş sanatçıların da mekanı haline geldi. Bugüne kadar mekansızlıktan yakınan Kayserili sanatçılar, ecdad yadigarı Hunat Hatun Medresesi'nin sanatseverlere açılmasıyla sanatın Kayserililere daha rahat ulaştırılabileceğine dikkat çekti.
HÜSN-Ü HAT MEŞK GÜNLERİ BAŞLADI
Hunat Hatun Kültür Merkezi'nde hayata geçirilen geleneksel sanatlardan birisi de Hüsn-ü Hat sanatı oldu. Hüsn-ü Hat Meşk Günleri ile ilgili bilgi veren Hattat Yusuf Şükrü Şafak, Hunat Medresesi'nin özlemini duydukları bir mekan haline geldiğini söyledi. Önemli hattatların Hunat Hatun Kültür Merkezi'nde ders vereceklerini ifade eden Şafak, "Rika, nesih ve sülüs yazı türlerinden ayrı ayrı günlerde hocalarımız meşk edecekler. Bu mekanı öncekilerin ifadesiyle "Meşkgah" yapmayı düşünüyoruz. Mekanı hazırlayıp kültür ve sanata tahsis eden başkanımız Mehmet Özhaseki'ye ve belediye yetkililerine minnettarlığımızı bildiririz" dedi.
HÜSN-Ü HAT MEŞK GÜNLERİ BAŞLADI
Hunat Hatun Kültür Merkezi'nde hayata geçirilen geleneksel sanatlardan birisi de Hüsn-ü Hat sanatı oldu. Hüsn-ü Hat Meşk Günleri ile ilgili bilgi veren Hattat Yusuf Şükrü Şafak, Hunat Medresesi'nin özlemini duydukları bir mekan haline geldiğini söyledi. Önemli hattatların Hunat Hatun Kültür Merkezi'nde ders vereceklerini ifade eden Şafak, "Rika, nesih ve sülüs yazı türlerinden ayrı ayrı günlerde hocalarımız meşk edecekler. Bu mekanı öncekilerin ifadesiyle "Meşkgah" yapmayı düşünüyoruz. Mekanı hazırlayıp kültür ve sanata tahsis eden başkanımız Mehmet Özhaseki'ye ve belediye yetkililerine minnettarlığımızı bildiririz" dedi.