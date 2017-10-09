Hüseyin Akay: NBŞ üzerindeki kontrolsüzlük ortadan kalkmalı

13 aydır sektörde boşluk var
Başkan Akay, ülkemizde şeker sektöründe son 13 aydır bir boşluk yaşandığını dile getirerek, “2001 yılında çıkarılan 4634 sayılı şeker kanunuyla ülkede şeker sektörünün düzenlenmesi, Şeker Kuruluna bırakılmıştı. Şeker Kurulu da şeker sektörünü düzenliyordu. Fakat 28 Ağustos 2016’da Şeker Kurulunun süresi dolduktan sonra bu güne kadar bu atama gerçekleştirilmedi. Bundan dolayı şeker sektöründe denetleme konusunda ciddi bir problem meydana geldi. Yani Avrupa’nın 11 yılda gerçekleştirdiği politikada biz adeta boşluğa düştük ve bir politika üretmedik” açıklamasında bulundu.
Avrupa Birliğinde 1 Ekim 2017 tarihinde NBŞ, özellikle Şeker Pancarından elde edilen Şeker sektöründe kotaların kaldırılarak şeker ticaretinin serbest bırakıldığını hatırlatan Akay, “Avrupa Birliği bu sürece bir günde gelmedi. Uzun yıllardır bunun hazırlığını yaparak, 11 senede bu noktaya geldi. Avrupa Birliğinin kota uygulanması 49 yıldır uygulanıyor. Ama kotaların kalkması için de 11 yıllık bir hazırlık yaşandı. Bu süreçte verimsiz randımansız 83 fabrika kapandı. 6 ülkede pancar tarımı yasaklandı. Ve şeker pancarının iyi yetişeceği belli bir kuşakta bu tarıma izin verildi” dedi.
Şeker sektörünü bekleyen diğer tehlike: NBŞ
Akay, “Geçen sene 31 Ekim tarihine kadar Fabrikalara Şeker Kurulu tarafından bildirilmesi gereken kota miktarları bildirilmedi. Dolayısıyla Türkiye’de fiilen bir kotasızlık yaşanıyor demektir. Bunun kaos habercisi olduğu ve ciddi problem oluşturacağı kanaatindeyim. Bu sıkıntı ülkemizde de yaşanıyor. Ümit ediyoruz kısa bir süre içerisinde bu konuya bir düzenleme getirilir ve böylece piyasadaki boşluk ortadan kalkar.” ifadelerini kullandı.
Şeker sektörünü bekleyen diğer tehlikenin de nişasta bazlı şeker üretiminin Türkiye’de kontrolsüz şekilde artmış olması olduğuna dikkat çeken Akay sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu işte Şeker Kurulu olmadığı için mısırdan şeker üreten kuruluşlar kota harici üretim yapmaya ve bunu kontrolsüz bir şekilde satmaya başladılar.
Dünya’da ve Türkiye’de nişasta bazlı şekerin satış fiyatı arasında neredeyse yüzde 45 fark var. Türkiye’de daha pahalı satılıyor. Buna rağmen bunlar satılabiliyor. Bazı kuruluşlar milletimizin sağlığını risk edecek şekilde ucuz diye nişasta bazlı şekeri tercih ediyorlar. Bu ciddi bir sağlık sorununu ortaya çıkaracak. İşte şeker kurulunda ki bu boşluk nişasta bazlı şekerdeki kontrolsüzlüğü ortaya çıkardı.”
Bu kontrolsüzlük ortadan kalkmalı
Çiftçilerimizin ve çocuklarının geleceği, sektörün ayakta kalması için bu konunun çok önemli olduğunu söyleyen Akay, “Şeker sektörü Türkiye’de stratejik bir sektördür. Şeker sektörünün varlığı güçlü bir şekilde devam etmesi lazım.
Türkiye 2016 yılında Avrupa’dan 100 bin ton şeker ithal etmeye kalktı Avrupa’daki şeker fiyatları yüzde 25 arttı. Türkiye’nin şeker sektörü sıkıntıya girecek, şeker üretemez hale gelecek olursa nelerle karşılaşacağının en açık en güzel örneği aslında bu dur. Onun için bir an önce düzenlenme yapılması bu kontrolsüzlüğün denetimsizliğin ortadan kalkması, nişasta bazlı şekercilerin devlet eliyle hizaya sokulması ve pancar çiftçisinin, pancar sektörünün haklarının korunmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Kurum Haberi