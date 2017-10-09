Hüseyin Akay: NBŞ üzerindeki kontrolsüzlük ortadan kalkmalı

Avrupa Birliği’nde 1 Ekim 2017 tarihinde şeker sektöründe kotalar kaldırılarak, şeker ticareti serbest bırakıldı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ülkenin ve Kayseri’nin de gündeminde olan konu ile ilgili ve şeker sektörünü bekleyen tehlikeler ile NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker)üretimindeki kontrolsüzlük hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akay, NBŞ üzerindeki kontrolsüzlüğün ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:29