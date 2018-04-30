Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hüseyin Per güven tazeledi 

 Kayseri Tabip Odasının yapılan genel kurulu sonunda mevcut başkan Prof. Dr. Hüseyin Per yeniden başkanlığa seçildi. 

Hüseyin Per güven tazeledi 

Hafta sonu yapılan seçimlere tek liste olarak katılan Başkan Hüseyin Per, üyelerin oyları ile bir dönem daha seçildi. Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Hüseyin Per, “Demokratik ve özlük haklarımız için mücadele edeceğiz. Bununla birlikte ayrılıkçı bölücü hareketlere karşı daha güçlü durmak için yetki veren üyelerimize teşekkür ederim.” dedi. Başkan Per, Kayseri’deki seçimlerin tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirterek, geniş bir istişare ile oluşan yetkili kurulların genel kuruldan da tam yetki aldığını söyledi. 



Yapılan seçimlerde Kayseri Tabip Odası yetkili kurulları şu isimlerden oluştu; 
Yönetim Kurulu: Prof. Dr. Hüseyin Per, Dr. Hakan Karabulut, Doç. Dr. Muzaffer Keklik, Doç. Dr. Nurullay Günay, Dr. Sait Şener, Op. Dr. Rıfat Özmen ve Dr. Gamze Saccı 
Denetleme Kurulu: Dr. Erdal Kılıç, Dr. Yakup Koşmaz, Op. Dr. M. Akif Yücel 
Onur Kurulu: Prof.Dr. Selim Kurtoğlu, Prof.Dr. Mehmet Akif Özdemir, Uzm. Dr. Mustafa Demirel, Uzm. Dr. Hasan Din, Prof.Dr. Cemil Mutlu 
Üst Kurul Delegeleri: Prof.Dr. İbrahim Suat Öktem, Op. Dr. Halim Bozoklu, Dr. Halit Durmuş, Dr. Selim Ekinci, Dr. Alper Arık, Dr. Kubilay Uğur
Kurum Haberi

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin PerKayseriTABİPOdası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.