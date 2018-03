Hüyesin Akay'a Büyük Destek

Yeşilhisar’dan Yenipazar’a, Sırçalı’dan Kanlıca’ya varıncaya kadar yüzlerce çiftçiyle buluşan Akay, “İstikrar sürsün, çiftçim büyüsün’’dedi. Bizler için 2,5 yıl süresince çiftçimize hizmet etmek şeref olmuştur. Bundan sonrası için de aynı onur ve gururla çiftçimizin hizmetkârlığına talibiz” diye konuştu.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Adayı Hüseyin Akay’ı pancar üreticileri adeta sevgi seline boğdu.

Beraberinde Kooperatif Yönetimi’nde Akay’ın listesinde Boğazlıyan’ı temsilen yeralan Harun Halıcı ve Avni Hokkaömeroğlu ile birlikte Yeşilhisar, Bektaşlı, Yenifakılı, Yamaçlı, Sırçalı, Yenipazar, Çöplüçiftliği ve Kanlıca’daki çiftçilerle buluştu.

Gittiği her yerde büyük ilgi, coşku ve destekle karşılanan Başkan Adayı Akay, adeta çiftçilerin sevgi yağmuruna tutuldu. “Yüzlerimizi güldüren, güvenimizi kazanan, dürüstlüğünden bir an olsun taviz vermeyen Büyük Başkan, Büyük Lider, seninle gurur duyuyoruz” ifadeleriyle karşılandı.

Akay’la birlikte geleceğe güvenle baktıklarını, yarınlarından endişe duymadıklarını, fabrikanın da çiftçi olarak kendilerinin de açmazdan, çıkmazdan hızla uzaklaştıklarını dile getiren yüzlerce çiftçi, “Bizler Hüseyin Akay’a sonsuz güveniyor ve inanıyoruz. Biliyoruz ki, fabrikamızda başlayan olumlu gelişmeler bundan sonra da Akay liderliğinde artarak, katlanarak devam edecek. Bizler artık, avansımızı, pancar bedelimizi düzenli ve erken alıyoruz.

Fabrikayla ilgili işlerimizde, ilişkilerimizde araya adam sokmadan, adamını bulmaya gerek duymadan işlerimizi kolaylıkla, hakkaniyetle ve şeffaf bir biçimde hallediyoruz. Fabrikamızda adalet en üst düzeyde işliyor, hak eden hakkını tamı tamına alıyor. Bizler, Akay liderliğinde huzur bulduk, istikrara kavuştuk, söz sahibi olduk” dedi.

Hüseyin Akay, “Bugün artık Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve fabrikalar, 2,5 yıl öncesinde yaşadığı bitmişliği, tükenmişliği, borç sarmalını geride bırakarak normalleşme sürecine girmiştir. Mesai arkadaşlarımla birlikte ortaya koyduğumuz kararlı, disiplinli, istikrarlı, adil, tutarlı ve gerçekçi çalışmalarımız çerçevesinde şükürler olsun ki, iyi bir noktaya getirdik.

2,5 yıl öncesinde pancar bedellerini alıp alamayacağı endişesi yaşayan çiftçimiz, bugün artık hem günler öncesinden, hem de devletin verdiği fiyatın daha da fazlasından parasını alıyor. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. çalışanlarına maaşlarını geciktirmeden gününde ödüyor. Aynı şekilde sigorta, vergi ve kredi borçlarını da zamanında ve düzenli bir biçimde ödüyor.

Çiftçimiz avansını aylar öncesinden alıyor. Fabrikamız her geçen gün gücüne güç katıyor. Daha düne kadar Kayseri Şeker’e kredi vermeyi bırakın görüşme taleplerini bile geri çeviren bankalar, bugün kredi vermek için sıraya giriyor.

Gelinen noktada yaşanan bu olumlu süreç, çiftçimize de aynı oranda yansıyor. İstikrar sürdükçe, fabrikalar büyüdükçe çiftçinin de ekonomisi büyüyecek. Ben, hiçbir zaman yapamayacağım şeyin sözünü vermedim, vermem de. Bol keseden vaat vermek, umut tüccarlığı yapmak, sonucu ne olursa olsun bizim kitabımızda yazmaz.

Cenab-ı Allah’ın takdiri, çiftçilerimizin teveccühü ile çiftçiye hizmet etme şerefi bizlere nasip olursa dün olduğu gibi bundan sonrasında da ekibimle birlikte şerefimizle, namusumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz. Çiftçimizin bizlere vereceği emaneti namusumuz bilip ona göre hareket edeceğiz.

Buradan sizlerin şahsında tüm çiftçilerimize çağrım şudur; Kimi seçerseniz seçin ama kazanan siz olun. 25 Haziran’da fabrikanıza sahip çıkın ve mutlaka seçime katılın. Seçimin şimdiden çiftçilerimiz başta olmak üzere Kooperatifimize, fabrikalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”