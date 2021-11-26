HUZUR VEREN PROJE:HUZUR ÇINARI

Kayseri’de 2009’dan bu yana ailelere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık desteği vererek yüz binlerce vatandaşa ulaşan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, yeni bir proje başlatarak evli çiftlerin evlilik hikâyelerini dinlemeye koyuldu. Güzel evlilik hikâyeleri ile topluma örnek olma amacındaki proje ile evli çiftler ve evlenmek isteyenler istifade edecek.

“SİZ DE HİKÂYENİZİ BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?”

Siz de hikâyenizi paylaşmak ister misiniz?’ sorusu ile evli çiftlerin hikâyelerini öğrenmeyi amaçlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen projede ‘Evlilik hikâyenizi dinlemek istiyoruz, iyi günde, kötü günde yuvanızı nasıl ayakta tutmayı başardınız?’ gibi sorularla mutlu ailelerin ve evliliklerin sırları öğreniliyor.

TOPLUMUN YAPI TAŞI AİLEYE HİZMET

Mutlu ve huzurlu bir aile hayatı yaşayan ve bunun sırlarının neler olduğunu öğrenerek diğer ailelere adeta rehberlik edecek proje ile toplumun yapı taşı olan ‘aile’ kurumu desteklenirken, mutlu, huzurlu ve uzun soluklu bir evliliğin şifreleri edinilmiş olacak.

Hikâyelerini paylaşmak isteyen çiftlerin 0534 276 67 41 nolu telefonu araması yeterli olacak.