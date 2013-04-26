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Huzurevinde Kutlu Doğum Kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, belediyede görev yapan üst düzey yöneticilerin eşleriyle birlikte Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Huzurevinde Kutlu Doğum Kutlaması
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gerçekleşen ziyarette Neşe Özhaseki'ye Büyükşehir Belediyesi'nde görevli üst düzey yöneticilerin eşlerinin yanı sıra KAYMEK yetkilileri ve KAYMEK kursiyerleri de eşlik etti.
Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet eden Neşe Özhaseki ve beraberindekiler yaşlılara gül takdim etti.
KAYMEK Pastacı Çırağı Kursu kursiyerleri tarafından yapılan yiyeceklerin huzurevi sakinlerine ikram edildiği programda ayrıca KAYMEK saç yapımı ve bakımı kursiyerleri de huzurevi sakinlerinin saçlarını keserek bakımlarını yaptı.
Ziyaretten oldukça memnun kalan huzurevi sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine her türlü imkanı sağladığını ve bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ifade ederek başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki olmak üzere yetkililere teşekkür ettiler.
Ziyaretin sonunda kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu da böylesine anlamlı bir haftada huzurevini ziyaret eden tüm konuklara teşekkür ederek "İnsanların en hayırlısı anne ve babasına iyilikte bulunandır. Sizler de bizi ziyaret ederek bu anlamlı günde buradaki anne ve babalarımızı yalnız bırakmadınız" dedi.
Günün sonunda ayrıca ney eşliğinde tasavvuf musikisi dinletisi gerçekleştirildi.
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