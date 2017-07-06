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İbrahim Kalın'ın kızı evlendi: Devletin zirvesi şahitlik etti

Erdoğan, Abdullah Gül, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, Hulusi Akar, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı başkanları, siyasiler ve iş dünyası... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı evlendi.

İbrahim Kalın'ın kızı evlendi: Devletin zirvesi şahitlik etti

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın, Furkan Karabulut ile Ankara Marriott Hotel'de düzenlenen nikah töreni ile evlendi.


Devletin zirvesi de çiftin nikahında bir araya geldi. Nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı başkanları, siyasiler ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



Daha sonra geline, nikah cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıyarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da nikah şahitliği yaptı.

 

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