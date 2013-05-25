İbrahim Tennuri Hazretleri Kayseri'de Anılacak

Melikgazi Belediyesi olarak ilçe halkının sosyal, kültürel ve eğitimsel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç ''Melikgazi ilçesinin değer ve kültürel varlığına sahip çıkılması konusunda birçok etkinlik yerine getiriyoruz. Toplumu bir arada tutan ve barış içerisinde birlikte paylaşmaya yönelik yaşam tarzlarını geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile bölgesel, yöresel hatta mahalli gelenek, görenek ve kültür birikimlerine de sahip çıkıyoruz. Mimarsinan’ı Anma ve Evliyalar Günü, İbrahim Tennuri Hazretlerini anma günü etkinlikleri ile değerlerimizi ve zenginliklerimizi yöre halkı ile paylaşıyor ve gelecek kuşaklara mirasımız olarak aktarıyoruz'' dedi.

İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma etkinliğini iki ayrı günde gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat: 12:00’de İbrahim Tennuri (Şeyh) Camisinde mevlit okutulacağını ve Aşure ikramında bulunulacağını, 02 Haziran 2013 Pazar günü saat:11.30’da ise Hisarcık Fatih Parkında Pilav Şenliği yapılacağını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, İbrahim Tennuri Hazretlerini anma etkinliklerinde aşure ile pilav ikramına tüm halkın davetli olduğunu sözlerine ekledi.