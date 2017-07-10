'İÇECEĞİME İLAÇ ATTILAR' DEYİP İTİRAFLARINI REDDETTİ

Terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 kişinin yargılandığı davada yargılanan eski Yüzbaşı Çetin, FETÖ yapılanması ve darbeye yönelik önemli bilgilerin olduğu hazırlık aşamasındaki ifadelerini, iradesi dışında alındığı iddia ederek şunları söyledi:

"Anlam veremeyecek şekilde polisler iyi davranmaya başladı. Bana bir bardak meyveli içecek verdiler, içtim. Bir süre bekledim, sonra sersem gibiydim. O haldeyken beni birileriyle görüştürüyorlardı ama kimdiler hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde bir kişilik hücrede buldum, ne oldu, ne bitti, kime ifade verdiğimi hatırlamıyorum"