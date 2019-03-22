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İÇİMİZDEKİ GAFİLLER GÖRSÜN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda’da yaşanan katliamla ilgili olarak, "Bu terörist, bu alçak, bu hain yazdığı, yayımladığı 73 sayfalık deklarasyonda açıkça Müslümanları, Türkleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmekte. Birtakım tehditlerle kendince fikrini ortaya koymaktadır. Bu gerçeklerin içimizdeki bazı gafiller tarafından da görülmesini ve duyulmasını bekliyoruz" dedi. 

İÇİMİZDEKİ GAFİLLER GÖRSÜN
NEDEN VE NASIL YAPTI?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen ’Savunma ve Havacılık Sektörü’nde Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri’ konulu panelde yaptığı konuşmasında, Yeni Zelanda’da Cuma namazında savunmasız insanlara karşı yapılan terör saldırısını sert bir dille kınadı. Bakan Akar, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Nedir, ne değildir, kimdir, neden yaptı, nasıl yaptı? Bunları görmemiz lazım" diye konuştu.

DÜŞMANLIK NERELERE VARMIŞ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizim somut olarak görmemiz gereken bir husus da, Türkiye’den 16 bin kilometre uzakta, Türkiye’den 16 saat uçuş mesafesinde bir yerdeki bir kişinin bunu yapmasının bizim için en önemli çıkarımlarından birisi.Türk düşmanlığının, Müslüman düşmanlığının ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının nerelere vardığını görmemiz lazım" dedi.

HAMİLERİ OLDUKÇA BİTMEZ
Bakan Hulusi Akar, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını beklemekle beraber, bu sapıkları da göz ardı etmemek lazım. Hamileri oldukça bu tür olayların devam edeceğini bitmeyeceğini anlamamız lazım. Bu katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnsanlık duygusu olan herkese sabırlar diliyorum" dedi.

 
 

İlter SAĞIRSOY

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