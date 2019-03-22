İÇİMİZDEKİ GAFİLLER GÖRSÜN Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda’da yaşanan katliamla ilgili olarak, "Bu terörist, bu alçak, bu hain yazdığı, yayımladığı 73 sayfalık deklarasyonda açıkça Müslümanları, Türkleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmekte. Birtakım tehditlerle kendince fikrini ortaya koymaktadır. Bu gerçeklerin içimizdeki bazı gafiller tarafından da görülmesini ve duyulmasını bekliyoruz" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 09:48