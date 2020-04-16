İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 17 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 ile 19 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 19:09