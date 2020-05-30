İçişleri'nden kafe, restoran, çay bahçeleriyle ilgili genelge İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerlerin 1 Haziran itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:27