İçmeceye ziyaretçi akını

İlçenin İçmece Mahallesinde bulunan İçmece Şifalı Su Tesislerinde 40 odalı apart otelin yanısıra çocuklar için oyun grupları ve mesire alanı yer alıyor.

İçmeceyi ziyaret eden Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, “ İçmece Projemizi hayata geçirerek ilçemizi sağlık turizmi açısından önemli bir noktaya getirdiğimize inanıyoruz. Burası yıllar önce de aktif bir şekilde hizmet veriyordu ancak çeşitli sebepler dolayısıyla hizmet dışı kalarak atıl bir vaziyette kaderine terk edilmişti. Biz insanlarımızın buradaki şifalı sudan mahrum kalmamaları ve bir takım hastalıklarına şifa bulmaları için ciddi oranda bir yatırım yaparak Tesisimizi hizmete sunduk. İçmece Tesisimizde Sağlık Bakanlığı onaylı Şifalı Suyumuz Mide ve Bağırsak rahatsızlıkları, İdrar yolu rahatsızlıkları, Kronik bel ağrısı rahatsızlığı, Eklem hastalıkları, Nörolojik hastalıklar ve Stres bozukluğu rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalık ve rahatsızlığa şifa olmaktadır. Günübirlik ve uzun süreli konaklamak isteyen vatandaşlarımız için apart otellerimiz hizmet veriyor. Bunun ötesinde İçmecemizde çocuk parkımız ve mesire alanımız mevcut. Yani bu tesisimiz insanlarımızın aileleri birlikte ziyaret edip hem şifa bulacakları hem de stresten uzak güzel vakitler geçirebilecekleri bir tesis oldu. Ben ülkemizin her köşesinden şifa bulmak isteyen tüm vatandaşlarımızı İçmece Şifalı Su Tesislerimize davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Kurum Haberi