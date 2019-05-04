“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL” KCTEAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy yaptığı yazılı açıklamada bazı kötü niyetli şahısların gazetelere taşıdığı kasıtlı iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Bu haberlerin uzun yıllar başarılı, istikrarlı ve verimli bir şekilde yönetilen, ülkemizin enerji sektöründe en başarılı dağıtım şirketi olarak değerlendirilen bu şirketin, gösterdiği performans ve başarıyı gölgelemek amaçlı bazı şahısların gazetelere verdiği, yanlış, kasıtlı ve kötü niyetli bilgilerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir” dedi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 09:03