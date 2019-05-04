“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”

AÇIKLAMA YAPILDI
Genel Müdür Atasoy’un vekili Mehmet Savruk vasıtasıyla yaptığı açıklamasında, Kayseri’deki elektrik şirketinin Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olduğunu hatırlatarak özetle şöyle dedi: “Ülkemizin ve enerji sektörünün göz bebeği, şehrimize mal olmuş, köklü ve mazisi temiz bir şirketin ve başarı ile görevini yerine getiren yönetiminin ve özellikle de müvekkilimin yıpratılmasına yönelik beyan ve iddiaların doğru olmayacağı, müvekkilimin dışında, şirkete ve şehrimize zarar vereceği açıktır.”
“İddialar asılsızdır”
(CEVAP VE DÜZELTME METNİ)
Kayseri Gündem Gazetesinin 27 ve 29 Nisan 2019 tarihli nüshalarında “Hidayet Atasoy Alınıyor mu ?”, “ Cevap ver Atasoy” başlığı altında müvekkilim, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü sayın Hidayet Atasoy ile ilgili bir takım asılsız haberler yayınlanmıştır.
Gazetede yayınlanan bu haberin, uzun yıllar başarılı, istikrarlı ve verimli bir şekilde yönetilen, ülkemizin enerji sektöründe en başarılı dağıtım şirketi olarak değerlendirilen bu şirketin, gösterdiği performans ve başarıyı gölgelemek amaçlı bazı şahısların, Kayseri Gündem gazetesine verdiği, yanlış, kasıtlı ve kötü niyetli bilgilerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Hemen ifade etmek gerekir ki, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş, 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzası ile kurulmuş şehrimizin ve ülkemizin güzide bir şirketi olup, kamu iştiraki ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Adı geçen gazetede verilen bu haberde bazı iddialar yer almaktadır. Şöyle ki,
1-Haberde şirketten “pis kokular geldiği”, “usulsüzlükler yapıldığı” iddia olunmaktadır. Oysa ki, şirket, diğer tüm dağıtım şirketleri gibi EPDK nun düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösterir. Bu nedenle şirket faaliyetleri ile ilgili, gelir-gider, harcama ve yatırımlara yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, EPDK VE Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yılda en az üç kez ve anlık denetim usulleri ile denetlenmektedir. Bunun yanında, aktif büyüklüğü ve bilanço yapısı sebebiyle bağımsız kuruluşlarla da detaylı bir denetimden geçmektedir. Bu itibarla şirket şeffaf bir şekilde yönetilmekte olup, usulsüzlükler yapıldığı, pis kokular geldiği yönündeki haber, doğru değildir. Haber gerçek dışı ve asılsızdır.
2-GES santral lisanslarının şirket yöneticileri tarafından yakınları üzerine alındığı, sonrasında kat be kat fazlasıyla başkasına satıldığı yönündeki iddialar da, tamamen asılsızdır. Zira EPDK mevzuatı gereği tüm lisans ve ruhsat başvuruları doğrudan şirket internet sitesinden şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Özellikle, Güneş Enerji Santralleri ile ilgili kararlar KCETAŞ tarafından alınmayıp, TEİAŞ-TEDAŞ-ve KCETAŞ dan oluşan komisyon marifetiyle alınır. Komisyon TEİAŞ” ın başkanlığında oluşur KCETAŞ ”ın tek başına inisiyatif kullanması mümkün olamaz, tüm kararlar, müştereken ve objektif kriterler esas alınarak tesis edilir. Şu hususu da ilave etmek gerekir ki, geçtiğimiz üç yılda TEİAŞ tarafından kapasite tahsisi yapılmaması nedeniyle bölgemizde GES bağlantı görüşü bulunmamaktadır. Sadece resmi kurumlara, belediye ve kooperatiflere yönelik sınırlı bir kapasite tahsisi söz konusudur.
Bir kısım yönetici ve çalışanların, şirketten GES lisansı alıp da, yüksek bedelle başka şahıslara sattığı ve bu işin ticaretini yaptığı şeklindeki iddia da doğru değildir. Zira belirtelim ki, enerji üretimi faaliyetlerinin satışı ve bir başka şahsa devri yasal olarak zaten mümkün değildir. Yani hali hazır mevzuat buna izin de vermemektedir.
3-Müvekkilim sayın Hidayet Atasoy”un görevden alınacağı, bu konuda araştırma açıldığı, rahatsızlık duyulduğu şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. KCETAŞ, herkes tarafından bilinmektedir ki, ülkemizde 90 yıldır kamu-özel sektör ortaklığının en nadide ve başarılı örneklerinden biridir. Kayserili bir grup ve belediyenin ortaklaşa kurduğu bu şirket, kurulduğu günden bugüne uyumlu bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir.
Yönetim kurulu ile hissedarlar arasında bir görüş farklılığı bulunmadığı gibi, şirket yönetim kurulu ile, şirket genel müdürü müvekkilim arasında da en ufak bir uyuşmazlık, uyumsuzluk söz konusu değildir. 8 nisan 2019 günü yapılan şirket genel kurulunda, yönetim kurulu, faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmiş olup, Genel müdür ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan müvekkilim sayın Hidayet Atasoy, tevdii edilen görevini layıkıyla ve başarı ile ifa etmeye devam etmektedir. Ülkemizin ve enerji sektörünün göz bebeği, şehrimize mal olmuş, köklü ve mazisi temiz bir şirketin ve başarı ile görevini yerine getiren yönetiminin ve özellikle de müvekkilimin yıpratılmasına yönelik beyan ve iddiaların doğru olmayacağı, müvekkilimin dışında, şirkete ve şehrimize zarar vereceği açıktır.
5-Haberde yer alan, “üretilen elektrik bedelinin döviz cinsinden ödenmesi” olgusu, mevzuat zorunluluğundan doğmaktadır. 5346 sayılı kanunun 6/B maddesi, üretilen elektrik karşılığının kanun ekinde düzenlenen (1) sayılı cetvele göre ABD doları cent/kwh olarak ödeneceğini öngörmektedir. Kanun tarafından düzenlenen ve zorunluluktan kaynaklanan bir konunun, müvekkilime veya şirkete bir kusur olarak atfedilmesi son derece ilginçtir.
6-Haberde müvekkilime ödenen ücretlerde ilgili ifadeler de yer almaktadır. Belirtelim ki, müvekkilime maaşının dışında ödenen yıllık performans pirimi, başarı hedeflerinin gerçekleşmesi durumunda yönetim kurulunun aldığı usul ve esaslar çerçevesindeki karar doğrultusunda ve tüm çalışanları da kapsar şekilde ve ayrıca yıllık olarak sadece bir maaş tutarı civarında ödenmektedir.
Görüldüğü gibi, KCETAŞ ve onun yöneticilerini ve özellikle de müvekkilimi hedef alan ve onları yıpratıcı mahiyette bulunan ve duyumlara dayanan bu yöndeki haberler asılsız ve gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz olunur. 01.05.2019
KCETAŞ Genel Müdürü
Hidayet Atasoy vekili
Av. Mehmet Savruk
Genel Müdür Atasoy’un vekili Mehmet Savruk vasıtasıyla yaptığı açıklamasında, Kayseri’deki elektrik şirketinin Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olduğunu hatırlatarak özetle şöyle dedi: “Ülkemizin ve enerji sektörünün göz bebeği, şehrimize mal olmuş, köklü ve mazisi temiz bir şirketin ve başarı ile görevini yerine getiren yönetiminin ve özellikle de müvekkilimin yıpratılmasına yönelik beyan ve iddiaların doğru olmayacağı, müvekkilimin dışında, şirkete ve şehrimize zarar vereceği açıktır.”
“İddialar asılsızdır”
(CEVAP VE DÜZELTME METNİ)
Kayseri Gündem Gazetesinin 27 ve 29 Nisan 2019 tarihli nüshalarında “Hidayet Atasoy Alınıyor mu ?”, “ Cevap ver Atasoy” başlığı altında müvekkilim, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü sayın Hidayet Atasoy ile ilgili bir takım asılsız haberler yayınlanmıştır.
Gazetede yayınlanan bu haberin, uzun yıllar başarılı, istikrarlı ve verimli bir şekilde yönetilen, ülkemizin enerji sektöründe en başarılı dağıtım şirketi olarak değerlendirilen bu şirketin, gösterdiği performans ve başarıyı gölgelemek amaçlı bazı şahısların, Kayseri Gündem gazetesine verdiği, yanlış, kasıtlı ve kötü niyetli bilgilerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Hemen ifade etmek gerekir ki, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş, 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzası ile kurulmuş şehrimizin ve ülkemizin güzide bir şirketi olup, kamu iştiraki ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Adı geçen gazetede verilen bu haberde bazı iddialar yer almaktadır. Şöyle ki,
1-Haberde şirketten “pis kokular geldiği”, “usulsüzlükler yapıldığı” iddia olunmaktadır. Oysa ki, şirket, diğer tüm dağıtım şirketleri gibi EPDK nun düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösterir. Bu nedenle şirket faaliyetleri ile ilgili, gelir-gider, harcama ve yatırımlara yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, EPDK VE Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yılda en az üç kez ve anlık denetim usulleri ile denetlenmektedir. Bunun yanında, aktif büyüklüğü ve bilanço yapısı sebebiyle bağımsız kuruluşlarla da detaylı bir denetimden geçmektedir. Bu itibarla şirket şeffaf bir şekilde yönetilmekte olup, usulsüzlükler yapıldığı, pis kokular geldiği yönündeki haber, doğru değildir. Haber gerçek dışı ve asılsızdır.
2-GES santral lisanslarının şirket yöneticileri tarafından yakınları üzerine alındığı, sonrasında kat be kat fazlasıyla başkasına satıldığı yönündeki iddialar da, tamamen asılsızdır. Zira EPDK mevzuatı gereği tüm lisans ve ruhsat başvuruları doğrudan şirket internet sitesinden şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Özellikle, Güneş Enerji Santralleri ile ilgili kararlar KCETAŞ tarafından alınmayıp, TEİAŞ-TEDAŞ-ve KCETAŞ dan oluşan komisyon marifetiyle alınır. Komisyon TEİAŞ” ın başkanlığında oluşur KCETAŞ ”ın tek başına inisiyatif kullanması mümkün olamaz, tüm kararlar, müştereken ve objektif kriterler esas alınarak tesis edilir. Şu hususu da ilave etmek gerekir ki, geçtiğimiz üç yılda TEİAŞ tarafından kapasite tahsisi yapılmaması nedeniyle bölgemizde GES bağlantı görüşü bulunmamaktadır. Sadece resmi kurumlara, belediye ve kooperatiflere yönelik sınırlı bir kapasite tahsisi söz konusudur.
Bir kısım yönetici ve çalışanların, şirketten GES lisansı alıp da, yüksek bedelle başka şahıslara sattığı ve bu işin ticaretini yaptığı şeklindeki iddia da doğru değildir. Zira belirtelim ki, enerji üretimi faaliyetlerinin satışı ve bir başka şahsa devri yasal olarak zaten mümkün değildir. Yani hali hazır mevzuat buna izin de vermemektedir.
3-Müvekkilim sayın Hidayet Atasoy”un görevden alınacağı, bu konuda araştırma açıldığı, rahatsızlık duyulduğu şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. KCETAŞ, herkes tarafından bilinmektedir ki, ülkemizde 90 yıldır kamu-özel sektör ortaklığının en nadide ve başarılı örneklerinden biridir. Kayserili bir grup ve belediyenin ortaklaşa kurduğu bu şirket, kurulduğu günden bugüne uyumlu bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir.
Yönetim kurulu ile hissedarlar arasında bir görüş farklılığı bulunmadığı gibi, şirket yönetim kurulu ile, şirket genel müdürü müvekkilim arasında da en ufak bir uyuşmazlık, uyumsuzluk söz konusu değildir. 8 nisan 2019 günü yapılan şirket genel kurulunda, yönetim kurulu, faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edilmiş olup, Genel müdür ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan müvekkilim sayın Hidayet Atasoy, tevdii edilen görevini layıkıyla ve başarı ile ifa etmeye devam etmektedir. Ülkemizin ve enerji sektörünün göz bebeği, şehrimize mal olmuş, köklü ve mazisi temiz bir şirketin ve başarı ile görevini yerine getiren yönetiminin ve özellikle de müvekkilimin yıpratılmasına yönelik beyan ve iddiaların doğru olmayacağı, müvekkilimin dışında, şirkete ve şehrimize zarar vereceği açıktır.
5-Haberde yer alan, “üretilen elektrik bedelinin döviz cinsinden ödenmesi” olgusu, mevzuat zorunluluğundan doğmaktadır. 5346 sayılı kanunun 6/B maddesi, üretilen elektrik karşılığının kanun ekinde düzenlenen (1) sayılı cetvele göre ABD doları cent/kwh olarak ödeneceğini öngörmektedir. Kanun tarafından düzenlenen ve zorunluluktan kaynaklanan bir konunun, müvekkilime veya şirkete bir kusur olarak atfedilmesi son derece ilginçtir.
6-Haberde müvekkilime ödenen ücretlerde ilgili ifadeler de yer almaktadır. Belirtelim ki, müvekkilime maaşının dışında ödenen yıllık performans pirimi, başarı hedeflerinin gerçekleşmesi durumunda yönetim kurulunun aldığı usul ve esaslar çerçevesindeki karar doğrultusunda ve tüm çalışanları da kapsar şekilde ve ayrıca yıllık olarak sadece bir maaş tutarı civarında ödenmektedir.
Görüldüğü gibi, KCETAŞ ve onun yöneticilerini ve özellikle de müvekkilimi hedef alan ve onları yıpratıcı mahiyette bulunan ve duyumlara dayanan bu yöndeki haberler asılsız ve gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz olunur. 01.05.2019
KCETAŞ Genel Müdürü
Hidayet Atasoy vekili
Av. Mehmet Savruk