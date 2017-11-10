İddiaları gerçeği yansıtmıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın "6 bin liraya alınan dana 10 ayda yaklaşık 4 bin liralık yem yedi yani besicimize maliyeti 10 bin lira oldu. Peki besicinin karı ne? Karı şu gördüğünüz gübre. Bu gübreyi Bakan Fakıbaba'ya göndereceğim." ifadelerine yönelik yazılı açıklama yaptı.



Arık'ın düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgilerle kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ve kendisine hiç de yakışmayan ifadelerde bulunduğunu vurgulayan Fakıbaba, dana ve yem gideriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Fakıbaba, Türkiye genelinden alınan canlı besilik sığır fiyatı ortalamasının kilogramda 15,3 lira olduğuna dikkati çekerek, "Besi materyali olarak değerlendirilen erkek sığırlar 250 kilogram canlı ağırlığa sahiptir. Buna göre satın alınan besilik sığırın canlı fiyatı 6 bin lira değil, 3 bin 825 liradır. Besicilerimiz, satın aldıkları hayvanları, kaba ve kesif yem kaynaklarını kullanarak 10 ay değil, 7-8 ay beslemektedir. 7 aylık besi süresince kaba ve kesif yem maliyeti 4 bin lira değil, 2 bin 255 liradır. Dolayısıyla canlı besilik hayvan alımı ve yem giderleri toplamı 10 bin lira değil, 6 bin liradır." değerlendirmesinde bulundu.







"Kamuoyunu yanıltıcı ifadeler kullanmıştır"

Buzağı kayıplarını azaltmak amacıyla programlı aşılarını yaptırmış 4 ay ve üstü yaştaki buzağılara da 750 liraya kadar destek verdiklerini aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:



"Hayvancılığın en önemli girdilerinden biri olan yem bitkisi ekilişlerine de önemli desteğimiz söz konusudur. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla önümüzdeki yıl bu kapsamdaki destekleri artırdık. Hayvancılık yapan küçük aile işletmelerinin yeni kredilerle desteklenmesine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Hükümetlerimiz döneminde verilen destekler ve yürütülen projelerle hayvan varlığımızda ciddi artışlar yaşandı. 2002-2016 döneminde kırmızı et üretimimiz yüzde 179 artışla 421 bin tondan 1 milyon 173 bin tona yükseldi.

Vekil, Arık, Sırbistan’dan yapılması planlanan et ithalatıyla ilgili kamuoyunu yanıltıcı ifadeler kullanmıştır. Zira ithal edilen ya da edilecek sığırların kesimi, parçalanması ve paketlenmesi gibi sağlık muayene işlemleri, Bakanlığımızca resmi olarak görevlendirilmiş veteriner hekimlerin gözetiminde İslami usullere göre yapılmaktadır. Dolayısıyla Sayın Vekilin, kamuoyunu yanlış bilgilendirici ve gübrenin kullanılacağı adres üzerinden negatif algı oluşturmaya dönük yakışıksız açıklamalarını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Bakanlık olarak 24 saat, tüketicimiz, üreticimiz, esnafımız, hülasa 80 milyon vatandaşımız için iyi, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buna karşın birilerinin de 'tezek’ üzerinden seviyesiz siyaset çabası üzüntü vericidir. Bu şekildeki olumsuz yaklaşımların değerlendirmesini milletimizin takdirine bırakıyorum.

