İddianamede darbe tweeti

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç’in hazırladığı Akıncı Üssü iddianamesinde ilginç detaylara yer verildi.

İddianameye göre 143. Filo Komutanlığı’nda teğmen olarak görev yapan şüpheli Suat Fatih Karadağ’ın telefonundaki ‘resimler’ bölümünde ‘iddaakrali@kraliddaaci40’ isimli Twitter kullanıcısı tarafından ‘mustafaselanik3’ isimli Twitter kullanıcısına 19 Haziran 2016 tarihinde saat 01.10’da gönderilen “15 Temmuz 2016 cuma Türkiye’de askeri darbe at fava bekle istihbaratım sağlam” şeklindeki tweet’in görüntüsü bulundu.



İddianamede, Üs Komutanı Hakan Evrim’in, FETÖ’nün yayın organlarından olan Günışığı dergisine abonelik ücretlerini toplayan Seyit Ahmet Şahin’e abonelik ücretini EFT işlemi ile gönderdiği kaydedildi. Evrim’in odasında Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesini konu alan “Bir darbenin anatomisi” isimli kitabın da bulunduğu ifade edildi.

İddianamede suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda Hava ve Uzay Gücü Araştırma Merkezi Komutanı olan Albay Yücel Topçu’nun ilginç ifadesine de yer verildi. Topçu ifadesinde, Murat Çınar isimli albayın kendisini aradığını belirterek, “Bana ‘Abi göreve gideceğim, fazla rütben var mı’ dedi. Yarım saat, 45 dakika sonra verebileceğimi söyledim. ‘O zaman gerek yok’ dedi. Evime gittim. Sabah 09.30’a kadar televizyondan darbeyle ilgili olan biteni ben de izledim” dedi.