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İdlib Gazisi: “Toprağımızın bütünlüğü için İdlib’de olmaya devam edeceğiz”

Suriye’nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında gazi olan 27 yaşındaki Kayserili Piyade Uzman Çavuş Ahmet Burak Ünnü baba evine geldi. Hatay’da tedavisi tamamlandıktan sonra, dün akşam saatlerinde Kayseri’ye getirilen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Burak Ünnü, baba ocağında coşkuyla karşılandı.

İyileştikten sonra arkadaşlarının yanına gidip göreve devam edeceğini söyleyen İdlib Gazisi Ahmet Burak Ünnü, “Tunceli’nin Hozat ilçesinden görevlendirilerek İdlib’e gittim. Saldırı günü saat 14.30 sıralarında bize yaralılarımızın olduğu bilgisi geldi ve verilen emirle birlikte biz 3 araç yaralı tahliyesi için gitmiştik. Yaralılarımızı kurtarırken saldırıya denk geldik. Saldırı neticesinde yüzümde ve sırtımda yaralarım var, kolum kırıldı ve sol kulağımda işitme kaybı oluştu ama çok şükür ağır bir durumum yok. Suriye’de ne işimiz var gibi söylemler ortaya çıktı ama toprak bütünlüğümüzü korumamız için, vatanımızın ve milletimizin bütünlüğü için orada olmamız gerekiyor. Orada da olmaya devam edeceğiz. Her şey vatanımız ve milletimiz için. İyileştikten sonra da tabi ki arkadaşlarımızı hiçbir zaman bırakmayacağız. Rabbim şifa verdikten sonra görevimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi



Gazi annesi Hanife Ünnü ise, “Biz oğlumuza sağ selamet kavuştuk. Allah cümlesini kavuştursun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz oğlumuza kavuştuğumuz için mutluyuz ama Allah onlara da sabır versin” ifadelerini kulandı. 
 

İHA

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