İETT Genel Müdürü Emecen görevden alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Arif Emecen’i görevden aldı.
Arif Emecen kimdir?
Arif Emecen, Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun oldu. 1986-1995 yılları arasında TEDAŞ, 1995-2000 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2000-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir, 2005-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalıştı.
Arif Emecen, 2014-2016 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptı. Mayıs 2016'da İETT Genel Müdürü olarak atanmıştı.
(ahaber)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Arif Emecen’i görevden aldı.
Daha iyisini mi bulacaklar. Kayseriden taniyoruz o görevi en iyi yapan biri. Yanlis bir karar. Geri donmeleri gerekir.