İGM'de Pelin Gündeş Bakır Tartışması

Toplantıda konuşan İl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Halit Demir, 1 Mayıs günü Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada ölen 8 öğretmen ve yakınına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi. Demir, ''Bu kaza, Yahyalı'da doktor eksikliği olduğunu da göstermiştir. Buradan bu konuya da dikkat çekmek isterim'' dedi. Demir, geçen hafta AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın bir basın toplantısı düzenleyerek ilçe gezileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, ''Pelin hanımın il gezilerinde bir takım tespitleri olduğunu düzenlediği basın toplantısında izlemiş bulunmaktayım. Burada benim de bir takım tespitlerim oldu. Bir milletvekilinin, bazı tespitler için ilçelere çıkıyor olması, vatandaşları bire bir dinlemesi güzel bir çalışma. Ancak herkesin kendi görevini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kayseri'de bir İl Özel İdare, bir de İl Genel Meclisi var. İl Genel Meclisi'nin bir takım görevleri var. İl Genel Meclisi'nin görevlerinin neler olduğunu bir milletvekilinin bilmesi gerekir. Sayın Milletvekili, Yahyalı ve Akkışla gezileriyle ilgili, Akkışla'da yol, kilitli parke sıkıntısı var, diyor. Köylülerin ve vatandaşların bir takım serzenişleri olduğunu söylüyor. Onlarla ilgili anında telefona sarıldığını, İl Genel Meclis Başkan Yardımcısı Bayar Özsoy'u arayarak talimat verdiğini ifade ediyor. Bu olmaz arkadaşlar. Orada bir teşkilat var, Kaymakam var, burada bir İl Genel Meclisi var. Sayın vekil, ertesi gün olayı tekrar anlatıyor. Bunları bir Milletvekilinin ağzından duyuyoruz. Bu Meclis'i gaile alan yok, Meclis yok sayılıyor. Sayın hamınefendinin gündeme getirdiği konularla ilgili bizlere bir müdahale var. Eğer böyle müdahale edilirse ve biz sessiz kalırsak, bizi Meclis'e de sokmazlar, arabamızı herhangi bir yere park da ettirmezler. Adeta Meclis by-pass ediliyor'' ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Demir'in bu sözleri üzerine cevap hakkını kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Hamdi Andaç ise, Milletvekillerinin kürsü, fiziki ve fikri dokunulmazlıkları bulunduğunu ifade ederek, ''Hiçbirimizin milletvekillerine müdahalemiz olamaz. Yetkilileri ve ilgilileri aramak isterler, ararlar. Ama son noktada karar alma konumunda değildirler. Kanunlar da buna müsaade etmez. Netice itibarıyla bu Meclis karar alır, uygulama mercileri ve bürokratlar da uygular. Bunun aksadığı durumlarda Milletvekilleri müdahale edebilirler mi? Evet, edebilirler. İktidar milletvekilleri de, muhalefet milletvekilleri de müdahale edebilirler. Bunun büyütülecek tarafı yok'' diye konuştu.

İl Genel Meclisi, konuşmaların ardından gündemindeki konuları görüşerek karara bağladı.