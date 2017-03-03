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İhraç edilen 22 kadın öğretmen, "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltında

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 33 kadın öğretmen hakkında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İhraç edilen 22 kadın öğretmen, "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltında

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 eski öğretmeni gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖZALTINA ALINANLAR:

Fatma Nurdan A., Gül D.E., Gülcan A., Habibe T., Esra D., Esra Ş.,  Hacer D., Hanife B., Leyla T., Meral Y., Özlem D., Rumeysa D.I., Şule E.,  Hatice Betül Ç., Hatice K., Keziban M.,Tuğbanur T., Ülkü T., Vildan E., Zehra Ş.S., Selvi Y., Mahinur Kübra A., Ayşe Yasemin Ş., Nerman D. 

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