iHRAÇ EDiLEN 33 ÖĞRETMENE GÖZALTI KARARI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor. FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen 33 bayan öğretmen hakkında örgütün haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının alınmasının ardından Kayseri polisi 33 öğretmeni gözaltına almak için çalışma başlattı.

İHA