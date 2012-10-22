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Antikapitalist Müslümanlar örgütlenmesi ile tanınan Yazar İhsan Eliaçık, "Müslümanın bir arabası bir evi olması yeterlidir, fazlası fakirlerin hakkıdır" dedi.
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CHP Kayseri Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘İslam’da Sosyal Adalet’ konulu söyleşiye katılan Yazar İhsan Eliaçık, Türkiye’de son 1 yıl içerisinde zengin ve yoksul arasındaki farkın 8 kat arttığını söyledi. Eliaçık, ‘Mülk Allahındır’ ayetinin, İslam dininin direği niteliğinde olduğunu vurguladı ve şu şekilde konuştu:
İhsan Eliaçık memleketinde konuştu
Yazar İhsan Eliaçık, "Müslümanın bir arabası bir evi olması yeterlidir, fazlası fakirlerin hakkıdır" dedi.
22 Ekim 2012 Pazartesi 23:24
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