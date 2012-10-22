İhsan Eliaçık memleketinde konuştu

CHP Kayseri Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘İslam’da Sosyal Adalet’ konulu söyleşiye katılan Yazar İhsan Eliaçık, Türkiye’de son 1 yıl içerisinde zengin ve yoksul arasındaki farkın 8 kat arttığını söyledi. Eliaçık, ‘Mülk Allahındır’ ayetinin, İslam dininin direği niteliğinde olduğunu vurguladı ve şu şekilde konuştu:

"İhtiyaçtan fazlasını ihtiyacı olana vermeniz gerekir. Müslüman için Kur’an’da, Hıristiyan için İncil’de, Yahudi için de Tevrat’da bu böyledir. Bütün kitaplar ihtiyaç fazlasının elden çıkarılmasını söyler”.

Helal kazanç kavramının yanlış olduğuna değinen Eliaçık, “Kamu imtiyazı kullanmadan, faizle gelir elde etmeden, bilgi tekeli oluşturmadan, çalışanın emeğini sömürmeden zenginlik olmaz. Helalinden zenginlik yoktur. Allah her şeyi takdir etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de iman ediniz demek güveniniz demektir. İnsanlar güvenmedikleri için biriktirirler. Ben ufak tefek birikimler için demiyorum. Bir Müslüman’ın çağımızda bir arabası ve evinin olması yeterlidir. Bundan fazlası vebaldir zaten Türkiye’nin yüzde 80’i için bunu konuşamayız. Eğer zenginseniz bu, başkasının rızkının sizde olduğu anlamına gelir” şeklinde konuştu.