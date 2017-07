İki operatörden müşterilerine hediye dakika

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin karartılmak istendiği 15 Temmuz hain darbe girişiminde, ülkenin iletişim altyapısının omurgasını oluşturan Türk Telekom'un da darbecilerin hedefinde olduğunu belirterek, darbecilerin o gece Türk Telekom'un kritik binalarına girerek ülkede iletişimi kesmeye çalıştığını kaydetti.Kutlu, Türk Telekom olarak yıllardır sürdürdükleri altyapı yatırımları sayesinde Türkiye'nin iletişim omurgasını böylesine zor şartlarda dahi ayakta tutarak kesintisiz çalışmasını sağladıklarını anlatarak, darbe girişimine karşı tüm Türkiye'nin iletişim sayesinde bilgilenip kenetlenerek, bu kalkışmayı sonuçsuz bıraktığını, önce iletişimin, sonra ülkenin kurtulduğunu söyledi.Darbe gecesinde durum anlaşılır anlaşılmaz düzenleyici kurum ile iletişime geçtiklerini aktaran Kutlu, "Genelkurmay, Akıncılar ve Eskişehir Hava Üssü gibi kalkışmaya katılan askeri yerlerin bağlantı noktalarının devre dışı bırakılmasını ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu noktalardaki veri hızının artırılmasını sağladık. Darbe girişimi gecesi ve sonrasında, her türlü saldırı ve engellemeyi başarıyla geri püskürterek 7/24 kesintisiz iletişim sağladık. Sistemlerimizi farklı noktalardan gelebilecek saldırılara karşı tam yedekli olarak çalıştırdık. Teknik başta olmak üzere stratejik birimlerde çalışan personellerimiz görevlerinin başındaydı." şeklinde konuştu.Kutlu, Türk Telekom olarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında güvenlik tedbirlerini artırdıklarını belirterek, "Zaten Türk Telekom'un çok güçlü alternatif alt yapısı vardı. Darbeciler girdikleri noktalarda bazı kesintiler yapsalar bile altyapının durması söz konusu olmayacaktı. Bundan sonraki süreçte iletişim anlamında ülkemizde Allah korusun buna benzer bir şey daha gerçekleşecek olsa bir sorun ile karşı karşıya kalma ihtimalinin olduğunu düşünmüyoruz. Bu kapsamda coğrafi olarak yedekli yönetim merkezlerimizle şebeke ekipmanlarımız ve müşteri servislerimiz 7/24 operasyon sağlayabilir durumda bulunuyor. BTK tarafından bize iletilen ve bu tip durumlarda acil iletişimi sağlayan, uyandırma, mesaj dinletme gibi altyapılarımızı hazır hale getirdik. Kritik binalardaki fiziki güvenlik tedbirlerimizi artırdık. Bu çerçevedeki yatırımlarımızla altyapımızı son teknoloji güvenlik sistemleriyle donatmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü için çeşitli etkinlikler planladıklarını ifade eden Kutlu, sözlerine şöyle devam etti:"Tüm şehitlerimizin adını ölümsüzleştirmek amacıyla 81 ilden Türk Telekom çalışanları tarafından getirilen topraklarla şehit yakınlarıyla birlikte Acıbadem Muhtarlığı'nın bahçesine Şehitler Çınarını diktik. Acıbadem'deki binamızda şehit aileleri ve halkımızın katılımıyla Mevlid-i Şerif okuttuk. 15 Temmuz'da tüm mobil müşterilerimize gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika ve yurt içi her yöne geçerli 120 dakika konuşma hizmeti tanımlayacağız. Sabit internet kullanıcılarımızın ise 15 Temmuz'da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası'na (AKN) dahil edilmeyecek ve AKN'yi aşmaları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerimizin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltilecek. Türkiye'nin toplam 81 ilinde nöbet tutulacak meydanlarda bulunan 200'e yakın bayimiz 15 Temmuz gecesi sabah kadar açık olacak. Bu noktalarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulup şarj gibi ihtiyaçlarını karşılayacak."15 Temmuz 2017 tarihinde tüm Turkcell ses hatlarına (bireysel/kurumsal) 24 saat geçerli her yöne 500 dk+1000 sms+1GB+BiP'ten yapılan aramalarda geçerli her yöne 1000 dk verilecektir.