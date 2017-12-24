İki yeni KHK yayınlandı: 2 bin 756 ihraç!

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 BİN 756 İHRAÇ

Yayınlanan iki yeni KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi ihraç edilirken, Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi ihraç edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 personel ihraç edildi

Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22 kişi ihraç edildi.

Belediyelerden 169 kişi görevden alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350 kişi ihraç edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerin'den 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere 637 personel ihraç edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

Daha önce ihraç edilen 115 personel, görevine döndü.

105 öğretim üyesi ve 50 üniversite personeli ihraç edildi.

Kararnameyle toplamda 2 bin 756 personel kamu görevinden ihraç edildi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

Toplam 17 vakıf, dernek ve kuruluş kapatıldı.

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇLULARA TULUM

"Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

İŞTE DETAYLAR:

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) doğrultusunda çeşitli kurumlarda görev yapan 2 bin 756 personel kamudan ihraç edildi, 115 kişi ise eski görevlerine dönebilecek.

OHAL kapsamında hazırlanan 695 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 bin 756 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Bu kapsamda Danıştaydan 3, Sayıştaydan bir, Yargıtaydan 22, Başbakanlıktan 2, Diyanet İşleri Başkanlığından 341, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan bir, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 245, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 12, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir, TÜBİTAK'tan 45, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir, Sosyal Güvenlik Kurumundan 53, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 3, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 2, Dışişleri Bakanlığından 10, Ekonomi Bakanlığından 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 8, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 8, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 8, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 19, İçişleri Bakanlığından 20, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Jandarma Genel Komutanlığından 350, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden 169, Kültür ve Turizm Bakanlığından 7, Maliye Bakanlığından 6, Gelir İdaresi Başkanlığından 2, Devlet Malzeme Ofisinden 2, Milli Eğitim Bakanlığından 392, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluştan 22, Genelkurmay Başkanlığından bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 155, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 155, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 327, Savunma Sanayi Müsteşarlığından 8, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 8, Sağlık Bakanlığından 86, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 12, PTT'den 26 ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 155 olmak üzere 2 bin 756 kişi başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden ihraç edildi.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecek, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek ve oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine yapılacak bildirimler üzerine pasaportları iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

İhraç edilenler arasında FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü de bulunuyor.

Burdur Valiliği görevini 2014-2016'da yürüten Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül 2017'de açığa alınmıştı. İstanbul'da 29 Eylül 2017'de gözaltına alınan Kürklü'nün, Burdur Valisi olarak görev yaptığı dönemde kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu tespit edilmişti.

- 115 kişi görevine iade edildi

KHK'nın ilgili listesinde yer alan 115 kamu görevlisi ise daha önce görevlerinden uzaklaştırıldıkları ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı.

Bu kapsamda, 18'i Diyanet İşleri Başkanlığında, biri Hazine Müsteşarlığında, 40'ı Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, biri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, biri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, biri KOSGEB'te, 2'si Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, biri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, 3'ü Spor Genel Müdürlüğünde, biri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, biri İçişleri Bakanlığında, 2'si Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde, 7'si Jandarma Genel Komutanlığında, 33'ü Milli Eğitim Bakanlığında, biri Kara Kuvvetleri Komutanlığında, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığında ve biri de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında olmak üzere 115 kişi görevlerine iade edildi.

Bu kişilerin görevlerinden uzaklaştırıldıkları ilgili KHK hükümleri, söz konusu kişiler bakımından 695 sayılı KHK'nın yayınlanmasıyla ortadan kalktı.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

- 22 emekli subayın rütbesi alındı

695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 22'sinin rütbesi alındı.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 17, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 olmak üzere 22 emekli subayın rütbeleri söküldü, emekli kimlikleri iptal edildi.

Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Söz konusu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, pilot lisansları ve pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacak.

- 17 kurum kapatıldı

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 7'si dernek, 7'si vakıf, 2'si gazete ve biri sağlık kuruluşu olmak üzere 17 kurum ve kuruluş kapatıldı.

Kapatılan kurumlar, Aliağa Yakamoz Hanımlar Derneği, Batı Anadolu Teknik Elemanlar Federasyonu, Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği, Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve Koruma Derneği, Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği, Suriyeli Gençleri Geliştirme ve Eğitme Derneği, Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı, Hadimi Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı, Turgutlu Eğitim Vakfı, Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı, Uluslararası Hukuk ve Adalet Vakfı, Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı, Akdeniz Gazetesi, Çınaraltı Gazetesi ve Özel İskenderun Kalp Merkezi olarak sıralandı.

Bu kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak.

Bunlara ait taşınmazlar, tapuda resen Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ayrı olarak tescil edilecek. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Daha önce kapatılan Türk Genç İşadamları Vakfı ise 695 sayılı KHK ile yeniden açıldı. Vakfın kapatıldığı KHK hükümleri, söz konusu vakıf bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler, ilgisine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

- 6 öğrencinin ilişiği kesildi

8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sayılı "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun"a tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 6 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

Bu kişiler hakkında 22 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin ilgili fıkralarının hükümleri uygulanacak. Gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak bu kişiler, söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak. (timeturk.com)