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İkinci cemre düşüyor

Baharın müjdecisi olan cemre düşmesinin ikincisi bugün suya düşüyor.Bir hafta arayla ve sırasıyla havaya, suya, toprağa düşen cemre Anadolu'da Hızır günleri olarak da bilinir. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Baharın artık iyice geldiğini belli eden üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

İkinci cemre düşüyor

Cemre düşmesi 2018, ikinci ve üçüncü cemre nereye ne zaman düşecek soruları baharın adım adım yaklaşması ile merak konusu oldu. İlk cemre 19 Şubat'ta havaya düştü. Havanın ısınması anlamına gelen cemre 1 hafta arayla önce toprağa sonra da suya düşecek. Peki ama cemre düşmesi nedir, nasıl olur?

İkinci cemre düşüyor üçüncü ne zaman-2018 cemre düşmesi tarihleri

CEMRELER NE ZAMAN NEREYE DÜŞER: Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.



CEMRE DÜŞMESİ NEDİR: Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

 

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.



CEMRE HAKKINDA: Anadolu'da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs'ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor. (İNTERNETHABER.COM)

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