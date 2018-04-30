 İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'nın acı günü 

87 yaşında hayatını kaybeden Reyhan Temirci'nin cenazesi, Felahiye ilçesine bağlı Büyük Toraman Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ile Reyhan Temirci'nin yakınları katıldı.
Reyhan Temirci, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
87 yaşında hayatını kaybeden Reyhan Temirci'nin cenazesi, Felahiye ilçesine bağlı Büyük Toraman Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ile Reyhan Temirci'nin yakınları katıldı.