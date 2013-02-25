İlçeler Arasındaki Uçurum Kalkacak

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve belediye yöneticileriyle birlikte Sarız ve Pınarbaşı'nda temaslarda bulunan Başkan Özhaseki, yürürlüğe girecek olan Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun getirileri hakkında bilgiler verdi.



Programda ilk konuşmayı yapan AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz Sarız'ın çamurdan kurtulacağını ve bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Sarız halkına söz verdiğini söyledi.



Ömer Dengiz'den sonra söz alan ve yürürlüğe girecek olan kanunun getirilerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe belediyelerini kapanması gibi bir durumun sözkonusu olmadığına dikkat çekerek, "Bu kanunla Kayseri'de hiç bir ilçe belediyesi kapanmıyor. Ancak altyapı başta olmak üzere birtakım hizmetler artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek. Yani Kocasinan Belediyesi neyse, Melikgazi Belediyesi neyse onun gibi olacak. Bu kanunla birlikte ilçelerimizin su, kanal ve arıtma tesisi gibi bütün altyapı hizmetleri, itfaiye ve ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor. Altyapı önemli ve oldukça da masraflı bir yatırım alanı. İlçe belediyelerimizin imkanlarının kısıtlı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu meşakkatli ve masraflı işleri artık Büyükşehir Belediyesi yerine getirecek. Bunun yanında birçok ilçemizin itfaiye teşkilatı yok. Buralarda itfaiye müfrezeleri kurarak, Allah korusun bir yangın durumu sözkonusu olduğunda acilen müdahale edebileceğiz. Ulaşım konusunda da büyük kolaylıklar sağlanacak" dedi.





"BÜTÇENİN %10'U KÖYLERE GİDECEK "



Çıkan kanunun, belediyelerin bütçelerinin %10'unu köylere yatırım yapmayı zorunlu kıldığına vurgu yapan Başkan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, bağlı birimlerle birlikte 600 milyon liralık bütçeye sahip olduğunu ifade ederek, "Bunun %10'u olan 60 milyon lirası köylere ayrılacak. Ayrıca köyler, vergilerden, harçlardan muaf tutulacak. Kanun bu işi sağlama alıyor ve altyapıyı, yolu, kanalı suyu yapmakla zorunlu kılıyor. İnşallah Kayseri'nin dört bir tarafı bu kanunla birlikte hizmete doyacak. Bize bağlı olan beş ilçe ile diğer ilçeler arasında dağlar kadar fark oluştu. Bu yeni kanunla aradaki uçurum kapanacak. Oralar da daha iyi hizmetler alacak" diye konuştu.



Daha sonra vatandaşların çeşitli konulardaki sorularını da cevaplayan Başkan Özhaseki, bundan sonraki yerel seçimlerde hem muhtarlık için hem ilçe belediye başkanı için hem de büyükşehir belediye başkanı ve meclis üyesi için oy kullanılacağını sözlerine ekledi



Gerek Sarız'da gerekse de Pınarbaşı'nda vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Özhaseki'ye Sarız'da ayrıca kök boya bir kilim hediye edildi.

