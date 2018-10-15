İLGİNÇ PAYLAŞIM

Cumhuriyet Meydanındaki açılış törenine vatandaşın ilgisi tartışma konusu oldu. Bu konu hakkındaki sosyal medyadaki paylaşımlardan bir tanesi çok dikkat çekti. Kemalettin Tekinsoy meydanın fotoğrafını, “Kayseri bu fotoğrafta Tayyip Bey’e ne mesaj vermek istedi acaba?” sorusuyla paylaşıldı.



Kemalettin Tekinsoy Mehmet Özhaseki’nin Belediye Başkanlığı döneminde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunmuş, ardından Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde de Genel Müdür olmuştu.

