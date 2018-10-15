Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İLGİNÇ PAYLAŞIM

13 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye geldi. Kayseri’de Hulusi Akar Camii ve 41 tesisin açılışının yanı sıra ERÜ’de de Akademik yıl Programı’na katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda halkın katılımıyla yapılan toplu açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.  

İLGİNÇ PAYLAŞIM

Cumhuriyet Meydanındaki açılış törenine vatandaşın ilgisi tartışma konusu oldu. Bu konu hakkındaki sosyal medyadaki  paylaşımlardan bir tanesi çok dikkat çekti. Kemalettin Tekinsoy meydanın fotoğrafını, “Kayseri bu fotoğrafta Tayyip Bey’e ne mesaj vermek istedi acaba?” sorusuyla paylaşıldı. 
 
Kemalettin Tekinsoy Mehmet Özhaseki’nin Belediye Başkanlığı döneminde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunmuş, ardından Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde de Genel Müdür olmuştu.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberler13 Ekim CumartesiCumhurbaşkanı ErdoğanCumhuriyet MeydanıKemalettin TekinsoySosyal Medya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.