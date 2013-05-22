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İlim Hikmet Vakfı Üniversite Bayan Öğrenci Komisyonu Yılın yorgunluğunu Kapadokya gezisiyle attılar

İlim Hikmet Vakfı Üniversite Bayan Komisyonu tarafından düzenlenen Kapadokya gezisine katılan yaklaşık 40 üniversite öğrencisi, yılın yorgunluğunu üzerilerinden attılar

İlim Hikmet Vakfı Üniversite Bayan Öğrenci Komisyonu Yılın yorgunluğunu Kapadokya gezisiyle attılar
 İlim Hikmet Vakfı Üniversite Bayan Komisyonu tarafından düzenlenen Kapadokya gezisine katılan yaklaşık 40 üniversite öğrencisi, yılın yorgunluğunu üzerilerinden attılar
18 Mayıs günü gerçekleştirilen turistik Kapadokya gezisi bünyesinde Ürgüp, Göreme, Avanos ve Zelve birçok tarihi ve kültürel mekan gezildi. Anadolu’nun ortasında yer alan ve öğrencilerden çoğunun ilk defa gezme imkanı buldukları Kapadokya bölgesindeki tur sırasında, çömlekçiler ve halıcılar gibi yaşayan kadim sanatlarımızı icra eden zanaatkarlar da ihmal edilmeyerek, hem ziyaret edildi hem de zanaatlarıyla ilgili konuşuldu.
Gezi dönüşünde Kızılırmak kenarında da dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, sallanan tahta köprüden geçmenin keyfini yaşadıktan sonra aynı gün içerisinde Kayseri’ye döndüler.
 Haber: Şerif Arslan
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