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İlim Hikmet Vakfı Üniversite Erkek Öğrenci Komisyonu Evliyalar Parkı’ndaydı

19 Mayıs’ta İlim Hikmet Vakfı üniversiteli erkek öğrencileriyle Mimsin - Evliyalar Parkı’nda 23 kişilik ekip ile birlikte piknik yaptı.

İlim Hikmet Vakfı Üniversite Erkek Öğrenci Komisyonu Evliyalar Parkı’ndaydı
19 Mayıs’ta İlim Hikmet Vakfı üniversiteli erkek öğrencileriyle Mimsin - Evliyalar Parkı’nda  23 kişilik ekip ile birlikte piknik yaptı.
Sabah 10.30’da başlayan etkinlikte sadece yeme-içme değil aynı zaman gönüllere hitap eden sohbetler de gerçekleştirildi.
2012-2013 eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu attıklarını ifade eden öğrenciler “Allah Rasulü’ nün arkadaşlarından iki kişi bir araya geldiğinde, biri diğerine Asr Suresi’ni okumadan ayrılmazlardı; bu sözden yola çıkarak, bir araya geldiğimizde hayırlı işlerde yarışmayı, birbirimize daha sıkı bağlanma üzerinde konuştuk.” dedi.
Haber: Cengiz Taştan
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