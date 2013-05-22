İlim Hikmet Vakfı Üniversite Erkek Öğrenci Komisyonu Evliyalar Parkı’ndaydı

19 Mayıs’ta İlim Hikmet Vakfı üniversiteli erkek öğrencileriyle Mimsin - Evliyalar Parkı’nda 23 kişilik ekip ile birlikte piknik yaptı.

Sabah 10.30’da başlayan etkinlikte sadece yeme-içme değil aynı zaman gönüllere hitap eden sohbetler de gerçekleştirildi.

2012-2013 eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu attıklarını ifade eden öğrenciler “Allah Rasulü’ nün arkadaşlarından iki kişi bir araya geldiğinde, biri diğerine Asr Suresi’ni okumadan ayrılmazlardı; bu sözden yola çıkarak, bir araya geldiğimizde hayırlı işlerde yarışmayı, birbirimize daha sıkı bağlanma üzerinde konuştuk.” dedi.