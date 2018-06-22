İlim Hikmet Vakfı Yaz Okulları başlıyor

İlim Hikmet Vakfının Yaz Okulları başlıyor.

24 yıldan bu yana yaz tatillerinde, çocuklara değerler eğitiminin yanı sıra, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalarda eğitim veren İlim Hikmet Vakfı’nın Yaz Okulları açılıyor.

2 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan Yaz Okulları, yine aynı konularda bu yıl Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında gerçekleştirilecek.