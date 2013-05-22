İLİM HİKMET VAKFI'NDA BEREKETLİ HAFTASONU

Hikmet Çocuk Kulübü Yılsonu Programı ve Pikniği Göz Doldurdu!

Hikmet Çocuk Kulübü öğrencileri piknikte buluştu

Kayseri Gesi Piknik ve mesire alanında bir araya gelen İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü üyeleri gönüllerince eğlendiler.

18 Mayıs sabahında Gesi Piknik alanına, mahallelerinden servislerle taşınan Hikmet Çocuk Kulübü öğrencileri pırıl pırıl bir bahar havasının tadını çıkardılar.

Bu yıl altıncısı yapılan Hikmet Çocuk Kulübü pikniğine öğrencilerin yanı sıra grup sorumlusu anneler ile eğiticiler de katıldı.

Piknik esnasında öğrencilerin yıl sonu etkinlik programı için hazırladıkları aktivitelerin provası da yapıldı.

Aynı zamanda Gesi Piknik alanında bulunan zıpzıp aktivitesinden de kulüp üyeleri toplu olarak yararlandılar.

Hikmet Çocuk Kulübü kapsamında yıl içinde yapmış oldukları, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerdeki yorgunluklarını piknikte bir araya gelerek gidermeye çalışan öğrencilere, kahvaltıda süt ve simit, öğle yemeği olarak da dürüm ve ayran ikram edildi.

YIL SONU PROGRAMI GÖZ DOLDURDU

İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü, yılsonu etkinlik programını Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda yaptı.

2012- 2013 Eğitim döneminde ‘Ev Okulu veya Evde Karakter Eğitimi’ olarak verilen 8-12 yaş grubu öğrencilerin düzenlemiş oldukları yılsonu programına ilgi hayli fazlaydı.

Okul sezonu boyunca yaklaşık onar kişilik gruplar halinde, evlerinde ve vakıf binasında, haftada 3 saat dini eğitim verilen Hikmet Çocuk Kulübü üyelerinin, hazırlamış oldukları birbirinden güzel, şiir, ilahi ve skeçlerden oluşan programı kalabalık bir davetli topluluğu izledi.

Proğramın açılış konuşmasını yapan İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gerçek, çocuk eğitimine dikkat çekerek, çocukların eğitimine katkı verildiğinde ancak tamamlanabileceğini ifade etti. Osman Gerçek, geleneksel eğitim yönteminde öğrencinin hevesi dışında, hocasının nefesi, babasının kesesi ve de annesinin ketesi olarak ifade edilen unsurların bir araya geldiğinde, yüksek ahlaklı, ideal insan karakterine ulaşılabileceğini ve ancak o zaman eğitim sürecinden tam bir verim alınabileceğini sözlerine ekledi.

Ev Okulu ve Evde Karakter Eğitimi Koordinatörü Hediye Gerçek’de yaptığı konuşmada altı yıldır devam eden bu eğitim süreci ve Hikmet Çocuk Kulübü faaliyetlerinden bahsederek, bu çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı programda gönüllerince eğlenen ve hazırlamış oldukları etkinliklerin heyecanını aileleriyle beraber yaşayan Hikmet Çocuk Kulübü mensuplarına, pasta ve içecek ikramında bulunuldu.

FİL ve LEHEB SURESİ RESİM YARIŞMASI

Ayrıca Fil Suresi ve Leheb Suresi konulu resim yarışmasında yaş gruplarına göre birinci olan resimler sergilenerek, birinciler plaketle ödüllendirildi.

EĞİTİMCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Programın sonunda ise, Çocuk Kulübü faaliyetlerinde görev alan eğitimcilere plaketleri törenle takdim edildi. Aynı şekilde grup sorumlusu annelere de teşekkür belgesi verildi.