İlim Hikmet Vakfı’nda “Düşünce Akademisi” sürüyor

Cumartesi günleri saat 14.30 başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren seminerlerde birbirinden değerli akademisyenler ve konusunda uzman konuşmacılar dersler veriyor.

Öğrencilere ve halka açık olan Düşünce Akademisi dersleri Sahabiye Mahallesi’ndeki İlim Hikmet Vakfı Konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

Dönem başında başlayan Düşünce Akademisi seminerlerinin bu yılki ilk konuğu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepler Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Akoğlu idi. Akoğlu, ‘Tarihi Süreç İçerisinde Mutezile’ konulu bir seminer verdi.









İlim Hikmet Vakfı kültür eğitim faaliyetleri kapsamında cumartesi günleri devam eden seminerlerde, ayrıca Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şefaattin Severcan, ‘Allah Resulünün Örnekliğini Günümüze Taşımak’ konulu bir seminer, aynı fakültenin Hadis Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salahattin Polat da ‘Gelenek ve Değişim’ konulu bir seminer verdi.

Geçen hafta İlim Hikmet Vakfı Düşünce Akademisi’nin konuğu ise Eğitimci Yazar Dursun Çiçek’ti. Dursun Çiçek ‘Oryantalist Bakış Açısı’ konulu bir seminer verdi.

Dursun Çiçek, Batıcılığın, oryantalizmden ayrı tutulamayacağını belirterek, ‘modern İslamcılığın’ oryantalist bir bakış açısı olduğunu ifade etti.

Batı’nın Amerika ve Afrika’yı keşfinde orada yaşayan yerli halkı yok edip kalanları da köleleştirdiğini vurgulayan Çiçek, “Aynı zamanda siyasi ve tarihsel bir yönü olan Evrim Teorisini anlamadan, batıyı, oryantalizmi ve bakış açısını anlamamız mümkün değildir” dedi.

Evrim teorisine göre evrimini tamamlayanların ancak ‘insan’ statüsünde olabileceğini, bunun dışında kalan Kızılderililer ve Afrikalıların, Batılılar tarafından yarı hayvansı bir varlık olarak tanımlandığına dikkat çeken Dursun Çiçek, 20. Yüzyılın ortalarına kadar bir kısım batılı ülkelerde ‘insanat parkı’ oluşturularak evrimini tamamlayamamış insan türlerinin sergilendiğini belirtti.

İslam’ı yeniden yorumlama eğilimlerinin oryantalist bir bakış açısının ürünü olduğunu belirten Çiçek, pozitif bakış açısının hâlâ İslamcılar üzerinde etkisini devam ettirdiğini ifade etti. (Kurum Haberi)