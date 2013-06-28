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İLİM HİKMET VAKFI’NDA YAZ ŞENLİKLERİ BAŞLADI

İlim Hikmet Vakfı’nda yaz şenlikleri 170 öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

İLİM HİKMET VAKFI’NDA YAZ ŞENLİKLERİ BAŞLADI
İlim Hikmet Vakfı Yaz Şenlikleri 170 öğrenci, 30 kişilik personelle başladı. Vakıf Eğitim Koordinatörü Atabay Çelik, 170 öğrencinin, Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi’nde bulunan vakıf hizmet binasında yaz şenliklerine katıldığını belirtti.
Öğrencilerin öğleye kadar Kuran-ı Kerim okumaları, ezber çalışmaları yapıp, dini bilgiler öğrendiklerini, yemekten sonra öğle sonu ebru, bilgisayar, satranç, el sanatları, sinema, ilahi öğrenme etkinlikleri yaptıklarını belirten Çelik, faaliyetlerin Ramazan’dan önce üç hafta, Ramazan’dan sonra üç hafta olmak üzere toplam altı hafta devam edeceğini söyledi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtük
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