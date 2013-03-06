İlim Hikmetten Hanımlara Seminer
İlim Hikmet Vakfı Hanım Komisyonu bilinçlendirme seminerlerine bir yenisiyle devam etti. NLP ve Kişisel Gelişim Danışmanı Muhammed Emin Karakaş’ın katıldığı seminerde İletişim Becerisi, Mutluluğun Tarifi, Hayatta Başarı gibi konular işlendi. Ayakta ve konuyla bütünleşen sempatik hareketleriyle dikkat çeken Karakaş, ilk kez bu kadar heyecanlı olduğunu çünki annesinin bulunduğu bir topluluğa ilk kez hitap edeceğini belirterek kendisini hayata ilk hazırlayan ve destekleyen kişiye, annesine teşekkür edip vefakarlığıyla salona örnek oldu.
06 Mart 2013 Çarşamba 11:35