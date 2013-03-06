İlim Hikmetten Hanımlara Seminer

Allah Tealanın insanı yaratırken çeşitli safhalardan geçirdikten sonra ona kıvam verip kendi ruhundan üflemesinin çok anlamlı olduğunu, bunun insana verilmiş en yüce şeref olarak bilinmesinin gerekliliği üzerinde durdu. Bu derece şerefli ve yaratılış itibariyle diğer yaratılmışlardan üstün olma özelliğinin dünya hayatında farkına varılması ve değerlendirilimesi gerektiğini belirten Karakaş senelerce mutluğun tarifini aradığını da sözlerine ekledi. Mutluğun hayattan tat almak olmadığını, mutluluğun göreceli fakat daha da önemlisi insanlığa sunulan en önemli bir ilahi adalet olduğunu söyledi. Bu yönüyle bir çift ayakkabının mutlu ettiği bir çocuk Allahın kendisine sunduğu bu ikramdan son derece haz almaktadır, gerçek mutluluğun bu dünyaya has değil ancak ebedi aleme yakışacağının altını çizen Karakaş katılımcıların sorularına cevap vererek semineri bitirdi.

İlim Hikmet Vakfı her ayın ilk Pazartesi günü düzenlemeye devam edeceği bu seminerlerle Kayserili hanımlara hitap etmeye devam edecek.