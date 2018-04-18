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İlk “aday değilim!” açıklaması Berk’den

 Erken seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte ilk “aday değilim!” açıklaması Kayseri’nin tanınmış simalarından Oğuz Berk’ten geldi.

İlk “aday değilim!” açıklaması Berk’den
Uluslararası Kafkas Derneği ve Tüm Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Oğuz Berk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekilliğine aday olmadığını vurguladı.
Berk mesajında şunları belirtti;



Erken seçimlerin en erken açıklaması
“Adaylık konusunda erken seçimlerin en erken açıklaması benden olsun. Muhtarlık da dahil AK Parti’den veya başka hiçbir partiden 24 Haziran 2018 seçimlerinde aday değilim. Şahsımız üzerinden siyaset yapan, kendilerine rakip görenler rahat uyusun şimdiden…”

(Kayseri Gündem)
 
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