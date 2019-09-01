İLK KEZ HALKA AÇIK YAPILDI

Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ve kutlamaları bir ilkin yaşanmasına sebep oldu. Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda tören ve resepsiyon, halka açık bir şekilde gerçekleşti. 30 Ağustos sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Zafer Bayramı töreni ve kutlamalarının akşamında Zafer Bayramı Resepsiyonu Cumhuriyet Meydanı’nda Valilik önünde halka açık bir şekilde yapıldı. Resepsiyona Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekili Levent Gök, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, şehit aileleri ve yakınları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, genç sporcular, gaziler ve her yaştan vatandaş katıldı. Öte yandan resepsiyona gazetemiz imtiyaz sahibi ve Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü ve eşi Yasemin Görücü ile gazetemiz sorumlu yazı işleri müdürü İlter Sağırsoy da katıldı.







Vali Günaydın’dan kurumlara teşekkür

Valilik binası önünde düzenlenen resepsiyonda, Kayseri Valisi Şahmus Günaydın, tebrikleri kabul etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Günaydın, “Kayseri’mizde ilk defa bir resepsiyonun açık alanda yapılması için bir takım düşüncelerimiz oldu. Kurumlarla ve belediye başkanlarımızla görüştük. Onlardan da olumlu düşünce alınca bu düşünceyi hayata geçirmek için hep beraber çalıştık. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen büyün kurumlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.







“Ağustos ayı milletimizin zafer ayıdır”

Günaydın, “Hepimizin bildiği gibi Ağustos ayı milletimizin zafer ayıdır. 30 Ağustos büyük zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında milletimizle birlikte kazandık. Ülkemiz için, bayrağımız ve ezanımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bizler ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatanı koruma adına her zaman onlara yakışır bir şekilde davranmak ve tavır koymak zorundayız. 15 Temmuz hain darbe gecesinde bu büyük milletimizin siz değerli fertleri ellerinizde şanlı bayrağımızla meydanlara çıktınız. Bu hainlerin tanklarının önüne yattınız ve onlara ‘Dur’ dediniz. Milletimize yönelik bu tehdidi sizler, askerlerimiz, polislerimiz ve Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle hep beraber bertaraf ettik. Ecdadımızdan aldığımız bu güçle geleceğe emin adımlarla ve kararlı bir şekilde yürüyoruz” şeklinde konuştu.





Resepsiyonun halka açık bir şekilde gerçekleşerek bir ilkin gerçekleştirilmesiyle birlikte vatandaşların ilgiyle katılım gösterdiği ve siyasilerle fotoğraf çektirerek, fuaye alanında ve alan dışında resepsiyonu takip ettikleri gözlendi. Vatandaşlar tarafından meydanda gerçekleşen resepsiyon hakkında şu yorumlar yapıldı: “İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu kararın alınmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Devlet büyüklerimizle aynı resepsiyonda yer almak mutluluk verdi. Umarız gelecek yıllarda bu gelenekselleşir ve sürer.” Resepsiyon, havai fişek gösterisiyle sona erdi.







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