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İlk Kez Sinemaya Gittiler

Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ‘‘Ben Hiç Sinemaya Gitmedim’’ adlı proje kapsamında, Bünyan ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle ilçe dışına çıkamayan ve sinemaya gidemeyen çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

İlk Kez Sinemaya Gittiler
Maddi imkansızlıklar nedeniyle veya başka sebeplerden dolayı hiç ilçe dışına çıkmayan, sinemaya gitmemiş, sosyal aktivitelere katılmamış ve alışveriş merkezlerine gitmemiş olan öğrenciler, Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü sayesinde eğlenceli bir gün geçirdi.
Geziye, 8. sınıfta okuyan ve SBS sınavına girecek olan öğrencilerin özellikle seçildiğini bildiren yetkililer, “Bu öğrenciler için sınav stresinden uzaklaşacakları ve sınava motivasyonlarını artıracağı, bununda öğrencilerin sınavda daha başarı olmalarını sağlayacağını düşündük” ifadesinde bulundu.
Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen 35 öğrenci Bünyan Belediyesi tarafından temin edilen otobüsle, proje sorumlusu komiser Yunus Emre Karakurt ile birlikte rehber öğretmen ve görevli polis memurları ile gezi yapıldı.
Gezi programında; Taş Mektep isimli sinema filmi izlendi, polis evinde öğle yemeği verildi. Yemeğe İlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı eşi ile birlikte katılarak çocuklara günün anısına hediyeler verdi.
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