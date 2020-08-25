İlk turnuvanın heyecanı yaşandı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Erciyes’e yeni bir soluk getirerek, talimatıyla hayata geçirilen “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde ilk turnuvanın başlama vuruşunun heyecanını yaşadı. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’i sporun da merkezi haline getirecek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki ilk turnuvanın başlama vuruşunu Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte yaptı.

25 Ağustos 2020 Salı 17:08