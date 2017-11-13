İmamdan cemaate “öfke” nasihati 

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Seyhan Sokak’ta dün meydana gelen olayda 43 yaşındaki bedensel engelli Hasan E. ile 12 yaşındaki hiperaktif oğlu H.E. arasında komşulara sürekli rahatsızlık verdiği konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışmada yürüme engelli Hasan E., 12 yaşındaki oğlu H.E.'yi kamyonetin kasasında iple boğarak öldürdü. Baba Hasan E., oğlunu öldürdükten sonra ilaç içerek ve bileklerini keserek intihara kalkıştı.







Olay sonrasında baba Hasan E., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Baba Hasan E., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







“Öfkelendiğin zaman öfkeni yenmelisin”

Öte yandan, babası tarafından öldürülen H.E.’nin cenazesi otopsinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından alındı. H.E.’nin cenazesi toprağa verilmek üzere Hisarcık Mezarlığı’na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çocuğun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın kılınmasının ardından imam cemaate kısa bir konuşma yaptı. Cemaate nasihatlerde bulunan imam, “Hepimiz çocuklarımız, eşlerimiz, anneler ve babalarımız için imtihan vesilesiyiz. Onlar da bizler için imtihan vesilesi.







Bu ve buna benzer olaylar bir kez daha gösteriyor ki toplumda herkesin bir sorumluluğu var. Sokakta, toplumsal faaliyetlerde hepimizin sorumluluğu var. Bu olaylar bir kez daha gösteriyor ki mesuliyetimiz çok ağır. Bu milletin sağlam nesiller yetiştirmekten başka çaresi kalmadığını bu ve buna benzer olaylar göstermektedir.







Yavrularımızın yetişmesi için ne kadar çok daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha tefekkür etmemiz gerekiyor. Sabrın ne demek olduğunu, şeytanın dürtüklemesinin nelere mal olduğunu, öfkemizi, sinirimizi yenemediğimiz zaman nelere mal olduğunu bu olaylar göstermiş durumda. Efendimiz ‘öfkelenme’ buyuruyor. Öfkelendiğin zaman öfkeni yenmelisin, yoksa kişinin dünyası da ahreti de mahvolur. Bunları tamamen dini hassasiyet ve şuurla yerine getireceğiz” diye konuştu.

İHA