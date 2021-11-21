İMZALAR, TALAS’A 4 YENİ OKUL İÇİN Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şemun Akman Talas Millet Bahçesine yaptırılacak 4 okul için hazırlanan protokole imza koydu. Hayırsever Mehmet Altun tarafından yaptırılacak okullarla ilgili düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Başkan Yalçın, eğitimde devlet millet iş birliğine dikkat çekti.

21 Kasım 2021 Pazar 12:23