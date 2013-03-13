İnanç ve Terbiye Anneden Öğrenilir

Anayurt bölgesi olarak bilinen Mevlana Mahallesinde hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılan caminin altındaki 5 derslikli Kuran kursunu ziyaret eden Başkan Yıldırım'a Kadın Kültür Merkezi Başkanı Zübeyde Özgen de eşlik etti. Başkan Yıldırım bütün sınıfları dolaşırken, kursiyerlerle sohbet etti. "Güzel olan insanın eksiğini bilerek tamamlamaya çalışmasıdır" diyen Başkan Yıldırım, "İnanç ve terbiye kesinlikle anneden öğrenilir. Annede ne varsa nesillerde de o vardır. Bu bilinçle buralara gelmeniz bunun en güzel örneğidir. Sizlere ve eğitiminize yardımcı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Yıldırım, çağın gerektiği şekilde dini eğitimin verilmeye başlandığını belirterek, "Ülkemizde çağa uygun şekilde dinimizi, inancımızı ve kültürümüzü öğrenmemiz çok gurur duyulacak bir gelişme. Bir taraftan önümüzde yazılar akarken diğer yandan kulağımız sesini doğru duyuyor ve öğrenme çok hızlı ilerliyor. Bu açıdan kendi adıma çok mutluyum. Müftülüğümüze ve bu binanın yapımında büyük pay sahibi hayırsever Bayraktar ailesine de çok teşekkür ediyorum. Ölümden sonra bırakılacak en güzel miras örnekleri hayır hasenattır. Allah bu güzellikleri yaşamayı herkese nasip etsin." şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım, ziyarette kursta eğitim gören annelerin kreşte oynayan çocuklarıyla da yakından ilgilenirken, umreden dönen bir kursiyerin Başkan Yıldırım'a hurma ve zemzem suyu ikramıyla ziyaret son buldu.