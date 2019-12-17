İncesu Belediye Başkanı, “İhanet” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözü

Dün, bu flört sonuç verdi ve beklenen açıklama geldi. Mustafa İlmek, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti’de düzenlenen törenle saf değiştiren Mustafa İlmek ve beraberindeki Meclis üyeleri etraflarına adeta gülücük saçıyordu. İşte tam bu noktada siyasetteki “hesaplar” ve “yol arkadaşlarına ihanet” gibi kavramlar gündeme geldi.



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