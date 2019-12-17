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İncesu Belediye Başkanı, “İhanet” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözü

Malumunuz Kayseri son birkaç haftadır Millet İttifakının İyi Partili İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in AK Partiyle yaptığı flörtü konuşuyordu.

İncesu Belediye Başkanı, “İhanet” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözü

Dün, bu flört sonuç verdi ve beklenen açıklama geldi. Mustafa İlmek, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti’de düzenlenen törenle saf değiştiren Mustafa İlmek ve beraberindeki Meclis üyeleri etraflarına adeta gülücük saçıyordu. İşte tam bu noktada siyasetteki “hesaplar” ve “yol arkadaşlarına ihanet” gibi kavramlar gündeme geldi.

Devamı Erkinbeğ Uygurtürk'ün köşe yazısında

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