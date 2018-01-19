İncesu'da kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürüyor

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, karla mücadele ekiplerinin 50 personel ile birlikte vatandaşların mağdur olmamaları için çalıştıklarını belirterek, "İlçemizde yoğun kar yağışı gerçekleşti. Bu kapsamda Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü araçlarımız ile gece saat 02.00 itibaren karla mücadeleye başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hazır bir şekilde 3 vardiya sistemine göre hazırlıkları yapmış durumdayız" dedi.

Başkan Karayol, "Şuanda 3 tane kar kürüme aracı, 5 tane kepçe, 1 tane Greyder 50 personelimizle gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın günlük yaşantısında sıkıntıyla karşılaşmaması adına gerekli tüm tedbirleri aldılar. Bu kış sezonunun rahmetli geçmesini çalışan arkadaşlarımıza Allah kaza bela vermeden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma adına gayret göstereceklerine inanıyorum, çalışmalarında dolayı şimdiden başarılar diliyor kolay gelsin diyorum" diye konuştu. (İHA)