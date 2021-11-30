İNCESU’DA 4 MAHALLEYE KALICI ÇÖZÜM

KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerin altyapı ihtiyacını karşılamak için planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yaz aylarında bazı bölgelerde nüfus artışı ve sarfiyata bağlı olarak ortaya çıkan su yetersizliğini önlemek için yeni projeler üreten KASKİ, titiz bir çalışma yürütüyor.

YENİ SONDAJ KUYUSU AÇILDI

Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda İncesu ilçesine bağlı Kızılören Tabaklı, Kızılören Aşağı, Kızılören Ötebatan ve Çardaklı mahallelerinde su yetersizliğinden kaynaklı problemi ortadan kaldırmak için bölgede mevcut kuyulara ilave olarak 1 adet içme suyu sondaj kuyusu daha açıldı. Sarıkürklü Mahallesi Süleyman Deresi Kaptaj Bölgesi’nde açılan sondaj sayesinde terfi hattı imalat çalışmaları başladı.

Proje tamamlandığında 4 mahalle yeterli miktarda sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

“VATANDAŞIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, içme suyuna erişimin her vatandaşın hakkı olduğunu belirterek, “KASKİ ekiplerimiz bu bilinçle yoğun şekilde çalışıyorlar. Merkez ve ilçelerimizde içme suyunun ulaşmadığı yer kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İncesu ilçesinde söz konusu projenin tamamlanmasıyla bölge halkının daha ferah bir ortamda yaşamını sürdüreceğini belirten Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

“Kaliteli ve uluslararası standartlara uygun sağlıklı içme suyu temini noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Bu bilinçle tüm birimlerimiz fedakârca çalışmaya gayret ediyor. İncesu ilçemizin bazı mahallelilerinde yaşanan sıkıntıyı giderebilme adına da KASKİ ekiplerimiz hemen işe koyuldular. İnşallah projemiz tamamlandığında vatandaşlarımız artık sorun yaşamayacaklar. Şimdiden hayırlı olsun.”