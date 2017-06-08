İncesu’ya dev güneş santrali 

Anahtar teslim yapım işini (EPC) EWE Türkiye grup şirketlerinden Enervis’in üstlendiği proje, EWE’nin Türkiye’deki ilk yenilenebilir enerji yatırımı projesi olma özelliği taşıyor.EWE Turkey Holding enerji sektöründe bir ilke daha imza atarak, Kayseri İncesu’da 2016 yılında yatırımına başladığı 52 bin metrekarelik güneş enerjisi santralini faaliyete geçiriyor.Yenilenebilir ve temiz enerjiyle karşılanacak12.492 adet panel ve 48 adet inverterin kullanıldığı Kayseri İncesu güneş enerjisi santrali, yılda ortalama 5 milyon kWh enerji üreterek, 2300 dairenin elektriğini güneş enerjisiyle karşılayacak. 52 bin metrekarelik alana kurulan santral, tam 7 futbol sahası büyüklüğünde olmasıyla da dikkat çekiyor. Proje elektrik şebekesine yaklaşık 16,5 km uzunluğunda bir enerji nakil hattı kullanarak bağlanıyor. Yatırım süreci tamamlanan ve Kayseri halkının hizmetine sunulan güneş enerjisi santralinin yapımında yaklaşık 50 kişilik bir ekip, bir yıl boyunca çalıştı.Örnek teşkil ediyorKayseri ve bölgesi için önemli bir katma değer sağladıklarının altını çizen Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, bu projenin Türkiye’deki güneş enerjisi santrali yapımında pek çok ilki de bünyesinde barındırdığını belirtti. Yapımı esnasında dünyadaki en iyi uygulamaların göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Kipoğlu, santralin birçok açıdan bölgede ve ülkede yapılacak güneş enerjisi santralleri için örnek bir proje olduğunu kaydetti. İlklere örnek olarak ise, zemin özelliklerinin gerektirdiği özel durum dolayısıyla projenin taşıyıcı mekanik aksamın ülkede ilk defa kullanılan vidalı sistem ile hayata geçirildiğini belirtti.Projenin EWE’nin Türkiye’deki ilk yenilenebilir enerji yatırımı olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante ise şunları söyledi:“EWE’nin kalite ve hizmet anlayışını en iyi şekilde yansıtan başarılı bir proje hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. Projemiz, sadece kendisi için değil, aynı zamanda bölgedeki diğer yatırımcılar açısından da güzel bir örnek oluşturuyor. Ülkemizin yenilenebilir enerji stratejisine hizmet edecek olan bu santralin, EWE Turkey Holding olarak 10. yılımızda faaliyete geçecek olması da bizler için büyük önem taşıyor. EWE olarak Türkiye’nin sağlıklı bir enerji geleceğine sahip olması için çalışmaya ve Almanya’daki tecrübelerimizi aktarmaya devam edeceğiz.”Kurum Haberi