İncirlik'ten kalkan İHA'ları kim düşürüyor?

Beş gün içerisinde Türkiye sınırları içerisinde iki tane ABD'ye ait İnsansız Hava Aracı düştü. İlki Adana'nın Ceyhan ilçesine düştü. ABD'ye ait insansız hava aracının bomba yüklü olduğu ancak düşme sırasında bombaların patlamadığı da bildirilmişti. İkinci İHA ise önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine düştü. Düşen İHA'larla ilgili PYD'ye istihbarat sağladığı iddiaları da konuşuluyor. Kamuoyu İncirlik'ten kalkan İHA'ların düşürülmüş olma ihtimalini konuşuyor. Konu ile ilgili gazetemize konuşan SETA Dış Politika Uzmanı CAN ACUN, “Bunlar Türkiye üzerinde bir operasyon ve gözetlemeden ziyade Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sırasında düştüğü anlaşılıyor” dedi.



AMERİKA SURİYE'DEKİ PKK ÖRGÜTLENMESİNİ İNCİRLİKTEN DESTEKLİYOR

İHA'ların neden düştüğüne dair herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Acun, “Herhangi bir kaza sonucu mu yoksa elektronik bir müdahale ile mi düştüğüne dair spekülasyon yapmak benim adıma pek mümkün değil. Fakat şunu söylemek gerekir ki ABD için İncirlik Üssü önemli. ABD bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarda özellikle de Kuzey Suriye'de ve Irak'ta sık sık İncirlik Üssü'nü kullanıyor. Yine PYD'ye sağladığı hava desteğini de buradan sağlıyor. Bu uzun bir süredir bilinen bir gerçek. 2014'ün ortalarından itibaren Amerika DEAŞ ile mücadele görüntüsü altında PKK'nın Suriye'de örgütlenmesine yardım ettiğini biliyoruz. Türkiye'nin uluslararası koalisyona dahil olmasıyla beraber İncirlik Üssü'nün uluslararası koalisyon tarafından -ki bunu da en fazla ABD olarak anlayabiliriz- İncirlik Üssü kullanılıyor. İncirlikte bulunan 4 ABD İHA'sının daha önceden de gerek HPŞ'ye gerekse El Nusra yöneticilerine yönelik de operasyonlar düzenlediğini biliyoruz. Düşen İHA'ların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlar Türkiye üzerinde bir operasyon ve gözetlemeden ziyade Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sırasında düştüğü anlaşılıyor. Geniş resme baktığımızda Amerika'nın PKK'nın Suriye'de örgütlenmesini İncirlikten desteklediğini görüyoruz. Bu durum Türkiye adına kesinlikle kabul edilmemesi gereken bir durum.” şeklinde konuştu.



VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR

“İncirlik'ten silahlı kalkan bu İHA'lar kesinlikle bir güvenlik riski oluşturuyor.” diye konuşan Acun, “Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız için büyük tehlike arz ediyor. Bir hafta içerisinde iki İHA'nın düşmesi de bu tehdidi bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye'nin bu konuya ciddi anlamda hassasiyet göstermesi ve meskûn mahallin güvenliğinin sağlanması yönünde ciddi adımlar atması gerekiyor.” dedi.



İLK İHA ADANA'DA DÜŞTÜ

ABD askerlerinin kullandığı İncirlik Üssü'nden kalkan bir silahlı insansız hava aracı (İHA), kalkıştan kısa bir süre sonra alev alarak yere çakıldı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait ‘MQ-1 Predator' modeli silahlı İHA, alevler içinde düştüğü tarlada kısa süreli yangına da sebep oldu. Çokçapınar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşa ait tarlaya düşen İHA'dan saçılan alevler, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



ESKİ PKK'LİNİN İDDİASI

ABD'nin, el-Kaide bahanesiyle İdlib'e saldırmaya hazırlandığı ve havada istihbarat amaçlı çok sayıda İHA bulundurduğu bir dönemde meydana gelen olaya ilişkin eski bir PKK'li önemli iddialarda bulundu. PKK/PYD saflarında Afrin, Ayn Dakne ve Minnag cephelerinde 2 yılı aşkın süre savaşan ve geçtiğimiz günlerde örgütten ayrılan eski PKK'li, sınırın Türkiye tarafında yaşanan askeri hareketliliğin ABD İHA'ları ile gözetlenerek, elde edilen bilgilerin PKK'ye aktarıldığını söyledi.



BİLGİ TOPLUYORLAR

Bu ifadeler, İncirlik'ten kalkan uçak ve insansız hava araçlarının Suriye kuzeyindeki Türkiye birliklerinin durumunu PKK'lilere rapor ettiğine ilişkin iddiaları somutlaştırmış oldu. TSK'nın Afrin, Tel Rıfat, Tel Abyad ve Münbiç bölgelerine dönük artan hareketliliğine paralel olarak ABD'nin İHA sayısını artırması hayli dikkat çekici. 17 Ağustos perşembe akşamı Ceyhan'da düşen Predator'un, PKK'nin Amanos'ta artan hareketliliğine istihbari destek sağlamaya yönelik olduğu da düşünülüyor.



ABD'DEN DÜŞEN İHA'LARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD 39. Hava Kanat Komutanlığı, düşen İHA'larla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Albay Rimsky, "ABD ve Türk askeri yetkililer, düşen aracı kontrol ediyor. Kazanın oluş nedeniyle ilgili soruşturma ise devam ediyor" dedi. Adana ve Şanlıurfa'da düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı kazasıyla ilgili İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uzaktan kontrol edilen MQ-1 Predator insansız hava aracının, İncirlik Hava Üssü'nden kalktığı ve Adana'nın 200 mil doğusunda düştüğü belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutan Yardımcısı Albay Michael Rimsky açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri ve Türk personel sivilleri korumak ve uçağı kurtarmak için el ele çalışmaktalar" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Rimsky'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bizim amacımız, misyonumuzun bize yüklediği görevleri yerine getirirken, ulus ortaklarımızın en az zararı görmesini sağlamaktır. Bu kazada herhangi bir sivil ya da asker yaralanmamıştır. ABD ve Türk askeri yetkililer, düşen aracı kontrol ediyor. Kazanın oluş nedeniyle ilgili soruşturma ise devam ediyor."

Açıklamada ayrıca, yaşanan kaza sonucu herhangi bir zarara uğrayan sivil vatandaşların, 39. Hava Kanat Komutanlığı'nın hukuk bürosunu araması gerektiği de bildirildi.



İKİNCİSİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR'DE DÜŞTÜ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına ABD'ye ait insansız hava aracı (İHA) düştü. Amerika'ya ait silahlı insansız hava araçları 5 gün içerisinde iki kez düştü. Söz konusu İHA'ların PKK'ye Türkiye sınırındaki askeri hareketliliği aktardığı ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.

İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından önceki gün paylaşılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı) bugün saat 11.50 sularında Türkiye'nin Güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir." denildi. (Doğruhaber.com)