“İNEK KESENE 24 YIL HAPİS“

“Türkiye’de ki dini yapı ile Nepal’de ki dini yapı arasında çok büyük farklar var. Hinduların dinleri ile olan bağlar, Türkiye’de ki Müslümanların İslam ile olan bağlarından çok daha kuvvetli. Hindular kendi kültürel yaşayış ve giyinişlerinden ödün vermiyorlar”

Mimar ve Mühendisler Grubu ( MMG ) Kayseri Şubesi’nin organize ettiği “Biz Bize Konuşmalar”ın bu hafta ki konukları MMG kayseri Şubesi yönetim kurulu üyesi Harun Çelik ve İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gerçek oldu. İHH İnsani Yardım Derneği’nin Kurban Bayramı vesilesiyle Nepal’de yürüttüğü çalışmalarda görev alan Çelik ve Gerçek’in Nepal ile ilgili edindikleri izlenimlerin anlatıldığı program, İlim Hikmet Vakfı’nda yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MMG Kayseri Şubesi Başkanı Celal Selçuk Dündar, son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan ‘Maslak 1453 projesini’ eleştirirken, projenin reklamında oynayan Ağaoğlu’nun Mühendislerin çizdiği projeleri beğenmeyip savurmasını ise mimarlara hakaret anlamını taşıdığını belirtti. Proje’nin toplum değerlerimize ters bir yaşam modeli sunduğunu aktaran Dündar; “Biz MMG olarak bu projeye bir tepki oluşturduk ve bu tepki sonuç verdi. Bu tepkinin sonucunda Orman arazilerinin reklamlarda kullanılması yasaklandı ve bu bizi mutlu etti. Bu bizim sayemizde ya da başka birilerin sayesinde olmuş olabilir. Bizim tepkimizle olmasa da aynı doğrultuda bir etkini oluşması bizi mutlu etti” dedi.

Dündar’ın açılış konuşmasının ardından Osman Gerçek Nepal’de Kurban Bayramı boyunca edindiği izlenimleri paylaştı. Konuşmasının başında Nepal’in coğrafyası ve ekonomik yapısı ile ilgili bilgiler veren Gerçek; “Nepal’in Türkiye ve Almanya arasında ki mesafe kadar (yaklaşık 2.400 km) Çin ile aralarında Himalaya Dağları uzanıyor. Bu yüzden Çinlilerle kara ulaşımları yok. Çin’e ulaşım sadece hava yolu ile sağlanabiliyor. bu nedenle Çinlilerle aralarında pek bir etkileşim yok. Fakat Hindistan ile araları iyi… verimli topraklara sahip bir ülke. Uçsuz bucaksız pirinç tarlaları var. Ama ülkemizin 1950’li yıllarını hatırlatıyor. Sabanla tarım, kağnılarla yolculuk yapılıyor. Su verimliliği olan ülke Muson Rüzgarları ve yağışlarının etkisinde bir iklime sahip” dedi.

Nepal’de Hinduların (%80) yoğun olarak yaşadığı bir yer olduğunu belirten Gerçek, Toplumun küçük bir kısmını Müslüman (%5) bir topluluk oluşturduğunu söyledi. Ülke’de ki insanların Hinduizm ’in hayatlarında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Gerçek; “Türkiye’de ki dini yapı ile Nepal’de ki dini yapı arasında çok büyük farklar var. Hinduların dinleri ile olan bağlar, Türkiye’de ki Müslümanların İslam ile olan bağlarından çok daha kuvvetli. Hindular kendi kültürel yaşayış ve giyinişlerinden ödün vermiyorlar” dedi. Gerçek’in konuşmasının ardından Harun Çelik izlenimlerini paylaştı.

Çelik, Müslümanların diğer dinlere müntesip kimselerden zihinsel ve davranışsal olarak orada ki toplumun üstünde bir yapıya sahip olduklarını belirterek şunları aktardı; “Nepal’de yaşayan Müslümanlar 4 dil biliyor; Nepali ,Urduca, Arapça ve İngilizce… Bu yüzden anlaşma zorluğu çekmedik.” Çelik, Hinduların dinleri gereği inek leri kutsal saymaları sebebiyle orada Kurban Bayramı’nda İnek kesemediklerini belirtirken, böyle bir girişimin ise 24 yıl hapis cezası olduğunu dinleyicilerle paylaştı. Konu ile ilgili “ Ülkede ki bir gazetede Müslümanlar bizim için kutsal olan inekleri kesmek istiyorlar, biz onların imamlarını kesersek razı olurlar mı?” ifadelere yer veren Çelik, aslında onların dini inancı gereği ortaya koydukları bir hassasiyet olduğunu belirtti. Program dinleyicilerin sorularına konuşmacıların verdiği cevaplar sonrasında sona erdi.

HABER/FOTOĞRAF: Bünyamin Gültekin