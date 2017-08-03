İNGİLİZ FİNANSÖRLÜĞÜNDE ARABULUCULUK

Ülkelerin iç siyasetlerine sinsice müdahaleleri ve iç karışıklık çıkartması ile bilinen İngiltere zaman zaman bu emellerini çeşitli etkinlik ve masum görülen projelerle destekliyor. Önceki gün Kayseri’de yapılan bir etkinlik de akıllarda soru işareti bıraktı.



İşte o etkinlik:

“İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülen, ‘Türkiye'de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek’ projesinin 4. etkinliği olan Arabuluculukta Taraf Avukatlığı eğitimi İngiltere'nin arabulucu eğitmenlerinden Andrew Goodman, Akina Danışmanlık kurucusu proje danışmanı arabulucu Aşiyan Süleymanoğlu, Arabulucu Avukat İrfan Medet Akpınar ve Profesör Serkan Odaman tarafından Kayseri Grand Eras Otel'de gerçekleştirildi.



‘Hukuk sisteminde arabuluculuğun etkin kullanımı, arabuluculuğun tanıtımı, arabuluculuk sürecinin başlatılması, problem çözmek ve seçenekler üretmek’ gibi ana başlıkları içeren bu eğitim çalışmasına toplam 41 avukat ve arabulucu katıldı. Kayseri dışından gelen Adalet Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu bu 2 günlük eğitim programında teorik ve pratik bilgiler bir arada sunuldu. 2 adet vaka analiz çalışması ve katılımcıların Arabuluculuğa ilişkin sorularıyla desteklenen bu iki günlük interaktif eğitim çalışması; eğitmenler ve gerekli tercüme hizmetleri desteğiyle İngilizce gerçekleştirildi.”







İngilizlerin Kayseri ilgisi

Daha önce de İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’un Kurban Bayramı’ndan hemen önce Kayseri’ye gelip Çevreyolu’nda FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen bir butik otelde bir takım gizli görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da Kayseri’ye gelen ve FETÖ’den yargılanan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın bağ evinde 3 gün kalan Moore’un bu son ziyareti merak konusu olmuştu. Büyükelçi’nin ilk ziyareti ile İngiltere Fahri Konsolosu olan Hiçyılmaz’ın İngiltere tarafından koruma altına alındığı yorumlarına neden olmuştu.







Darbe başarılı olsaydı İngiliz işgali mi başlayacaktı?

15 Temmuz Darbe ve İşgal Girişimi sırasında da İngilizler ile ilgili şok bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre: “Kıbrıs'a 10 bin İngiliz askeri geldi. Amaç darbe girişiminde Türkiye'yi işgal etmek. İşgal ederken de ‘kan gövdeyi götürüyor, yardıma geldik'” demekti. Bu iddia farklı gruplarca birkaç kez dillendirilmişti.



İngilizlerin unutturduğu zafer

29 Nisan 1916’da yüzüncü yılını kutladığımız ve Kayseri Gündem olarak özel ek yayınladığımız Kut-ül Amare zaferi, Türkiye'de 1952 yılına kadar Kut Bayramı olarak kutlanıyordu. Ancak Türkiye'nin NATO'ya üye olmasının ardından İngilizler, bayramın kaldırılması için baskı yaptılar. Baskılar üzerine de Türkiye, bayram kutlamasına son verdi. İngilizlerin baskısı o kadar yoğundu ki Kut-ül Amare zaferi ve Kut Bayramı'na yönelik tarihi bilgiler, okullardaki tarih kitaplarından bile silindi. Unutturulmak istendi. Kurtuluş Savaşı’nda İngilizlerin ülkemiz üzerindeki planları ise neredeyse tüm tarih kitaplarında az veya çok yer alıyor.

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