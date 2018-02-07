İnşaat sektörü, refah seviyesinden etkilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası ISK-Sodex Isıtıma, Soğutma, Klima ve Havalandırma Sistemleri Fuarına katıldı.

Fuarın açılışında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm ve diğer konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yasaların kısa süre sonra Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

Hayata geçirilecek çalışmalarla inşaat sektörünün yanında birden fazla sektörün olumlu yönde etkileneceğini dile getiren Özhaseki, depreme dayanıklı konutların inşa edilmesinin gerekliliğine de değinerek, "İnşallah yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştireceğiz. Bunu yaparken de dikkat edeceğimiz şeyler var. Amacımız, sosyal donatıları düşünülmemiş rastgele yapılan yapılar inşa etmek değil. Akıllı bina konseptinde, mahalle anlayışında dizaynları hayata geçireceğiz. Depreme hazırlık en önemli argümanlarımızdan biri. Ülkede refah seviyesi artıyor. Bu artışla beraber değişim arzusu da insanlarda kendini gösteriyor. Toplum olarak çok sık ev değiştiriyoruz. Bu durum da gayrimenkul sektörünü iten faktörler arasında yer alıyor. Nüfus artışında 90'lı yıllarda dünya ikincisiyiz. Ancak bu artışı doğru kontrol etmeyiz. Bunlar inşaat sektöründeki gelişmeleri etkileyecek gibi görünüyor. Bir araştırmaya göre herhangi bir inşaat çalışmasında 23 bin farklı parça kullanılabiliyor. Bunlar 250 farklı sektör tarafından üretiliyor. Bunların desteklenmesi onlardan gelecek taleplere göre yönetmelik yayınlanması da bizim işimiz. Biz sektörden gelen tüm çalışmalara kulak vererek standartların oluşması için bunları tartışıyoruz. İmar yasalarını gözden geçiriyoruz. Yapı denetim meselesini gözden geçirdik, yakında Meclis'e gelecek tartışacağız" açıklamalarını yaptı.

"En önemli olgu değişim"

Bakan Özhaseki, her sektörün kendine özgü bir standardının olduğunu ancak değişimin de göz önünde bulundurulması gereken en önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

Değişimin doğru algılandığı takdirde ayakta kalınabileceğini dile getiren Özhaseki, "Değişime uygun vaziyet alamazsak durumumuz kötüleşiyor. Siyaset kurumu da kendini yenilemek durumunda. Eski alışılmış siyasi anlayış bitiyor" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü terörle mücadele konusuna da değindi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Özhaseki, "Avrupa'nın ortasında keyif yapan bir ülke değiliz. Güvenlik meselelerinin konuşulmadığı bir ortamda yaşamıyoruz. Komşularımızda yangın var. Hamdolsun alınan tedbirlerle ve milletin ferasetiyle o yangından uzaktayız, işlerimiz yolunda gidiyor. 15 Temmuz gibi bir bela yaşandı ancak ertesi gün herkes işine gidip çalışmaya devam etti. PKK gibi bir belayla karşı karşıyayız yurt içinde temizledik yurt dışındakileri de temizliyoruz. Sınırlarımızın dışında bize en yakın yerde DEAŞ diye bir bela var. Bu örgüt proje bir örgüt. Bunun temeli yok, tarihte böyle bir yapı yok. Sakalını uzatıyor DEAŞ'cı oluyor, sakalını kesiyor PYD'ci oluyor... Yurtdışında bunlarla uğraşıp da kayıp veren bir tane ülke yok. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Diğer taraftan da yatırımlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kurum Haberi

